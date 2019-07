Cloppenburg /Ramsloh Stürmer Benny Boungou wird in der neuen Saison doch nicht für Fußball-Bezirksligist BW Ramsloh, sondern für seinen bisherigen Verein BV Cloppenburg in der Landesliga auf Torejagd gehen. Das gaben die Blau-Weißen, die Boungou bereits als Neuzugang vorgestellt hatten, am Dienstag bekannt.