Rückblick: Markus Stern über sein erstes BVC-Treffen

Cloppenburg Es war das Jahr 1997, als zwei Fußballclubs aus dem Ruhrpott zum Paukenschlag ausholten. Borussia Dortmund gewann in München die Champions League, und der Erzrivale FC Schalke 04 feierte den Gewinn des UEFA-Cups.

markus stern In einem Mehrteiler berichtet die Nordwest-Zeitung über die fußballerische Laufbahn von Markus Stern. Der heute 44-Jährige war für viele Mannschaften am Ball gewesen. Dabei erlebte er auf und abseits des Fußballfeldes denkwürdige Begegnungen. In seinen Zitaten nimmt Stern kein Blatt vor den Mund. Zwischenzeitlich war der ehemalige Junioren-Nationalspieler auch für den BV Cloppenburg aktiv. Heute lebt Stern mit seiner Familie im Ammerland. Er fährt seit Jahren Stückgut für einen befreundeten Spediteur. Darüber hinaus trainiert er zurzeit den FußballKreisligisten SV Strücklingen. Der Mehrteiler über Sterns Karriere ist im NWZ-Leserkreis eingeschlagen wie eine Bombe. Die bisherigen Erscheinungstermine der Teile waren: Am Dienstag, 29. September 2020 (Teil eins) und am Donnerstag, 1. Oktober 2020 (Teil zwei). STT

In Norddeutschland war der damalige Oberligist BV Cloppenburg zwar von den internationalen Fleischtöpfen des Fußballs so weit entfernt, wie Oberammergau von Grönland, doch der Verein hatte große Ziele und einen großen Geldbeutel.

• Transferoffensive

Dementsprechend groß fiel auch die Transferoffensive des BV Cloppenburg in jenem Sommer aus. Somit suchte der Verein nicht in der Kategorie Schnäppchen, sondern im Feinkostregal seine Spieler aus.

So klopften die BVC-Verantwortlichen seinerzeit auch beim „Dynamischen Duo“ – bestehend aus Ansgar Brinkmann (FC Gütersloh) und Markus Stern (SC Verl) an – Letzterer kann sich noch gut an das erste Treffen erinnern: „Der Kontakt zum BVC kam über einen dubiosen Autohändler zustande, der nebenbei auch als Spielerberater aktiv war“, so Stern.

• autobahnraststätte

Dann folgte das erste Beschnuppern. Dieses ist zwar schon 23 Jahre her, aber für Stern unvergessen. Zumal auch sein Kumpel Ansgar Brinkmann mit dabei war. „Beim ersten Treffen auf einer Autobahnraststätte saß dann Siggi Kaiser mit am Tisch und ein kleiner Mann, dessen Kinn fast auf der Tischkante auflag. Stern bot sich zwischendurch auch eine andere Wechseloption an. Es sei kurzzeitig auch einmal im Gespräch gewesen, dass er nach Gütersloh gehe, aber das sei im Sande verlaufen, so Stern.

Der Kader des BV Cloppenburg im August 1997

So machten Brinkmann und Stern dann Nägel mit Köpfen: „Beim ersten Treffen war schon klar, das wir das machen werden, weil sie uns mit Geld ,bedroht’ haben“, erinnert sich Stern.

Der von Stern eingangs erwähnte Autohändler sollte auch seinen Schnitt machen. „Der Autohändler verkaufte mir zum Abschied auch noch einen Sportwagen, den ich dann wenige Monate später auf der Strecke zwischen Cloppenburg und Staatsforsten betrunken zerlegte“, berichtet Stern.

Das erste Treffen mit der neuen Mannschaft gab es dann im ehemaligen BVC-Vereinsheim. Irgendwann, so Stern, sei die Tür aufgegangen und ein stark gelockter Mann mit einem grellgelben Hemd Hawaiihemd und Krawatte stürzte herein. „Es war Marcus Piehl, der damals für Siggi Kaiser gearbeitet hatte. ,Piehla’ wurde dann über Jahre mein bester Kumpel“, so Stern.

