Rückblick: Siegprämie geht für Bacardi Cola drauf

Cloppenburg Der Saisonverlauf 1997/1998 in der Fußball-Oberliga ließ relativ schnell erkennen, dass der BV Cloppenburg am Tabellenführer Lüneburger SK nicht vorbeikommen sollte. Doch das war kein Beinbruch, denn der zweite Platz berechtigte zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein.

• Hinspiel verloren

Der BV Cloppenburg um Mittelfeldspieler Markus Stern kam am Lüneburger SK nicht vorbei und traf in den Aufstiegsspielen auf den TuS Hoisdorf. Das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Das Rückspiel gewann der BVC 6:0, und die BVC-Fans flippten im positiven Sinne aus vor Begeisterung. Dabei hatte Stern das Cloppenburger Publikum eher als kritisch in Erinnerung gehabt und Stimmung sei auch eher selten aufgekommen. „Die Ausnahme war sicherlich das Aufstiegs-Rückspiel gegen Hoisdorf. Das war wirklich eine überragende Stimmung“, erinnert sich Stern.

Stern über Prämien Die BVC-Spieler um Markus Stern hatten gut dotierte Verträge. „Wir hatten schon sehr gute Siegprämien, die aber vor wichtigen Spielen oder auch mal in der Halbzeit vom Hauptsponsor verdoppelt wurden“, so Stern. Die Prämien seien direkt nach dem Spiel ausgezahlt worden, fügt Stern hinzu. „Entweder in der Kabine oder im Bus. Das bedeutete dann natürlich Feuer frei. Mein Ziel war dann immer die Oldie-Bar im zweiten Stock von der Disco Life“, so Stern. Dort angekommen, ließ es Stern so richtig krachen. Seine Standardbestellung waren 100 Bacardi Cola zum Stückpreis von sieben Mark. Stern: „Zusammen mit einem ordentlichen Trinkgeld war von der Prämie auch nicht mehr viel übrig.“ STT

Der Aufstieg war geschafft, doch Sterns Aktionen abseits des Fußballplatzes blieben auch weiterhin das Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt. Dies könnte auch an dieser Aktion von Stern in jenen Tagen gelegen haben. „Ich ging betrunken mit einer überfahrenen Katze beim voll besetzten Chinesen rein und fragte laut, wer die 33 bestellt hat“, so Stern.

Stern erlebte, wie der BV Cloppenburg nach dem Aufstieg 1998 in die damals drittklassige Regionalliga Nord sehr viel Geld investierte, um namhafte Spieler zu verpflichten. „Der BVC hatte zwar das Talent, gute Spieler zu verpflichten, die aber irgendwie alle einen Nagel im Kopf hatten. Ich selber bin ja das beste Beispiel dafür“, so Stern. Dazu kam der Einfluss vom Hauptsponsor, fügt Stern hinzu.

Dieser redete bei der Aufstellung mit und forderte ständig härteres Training mit der Begründung dass seine Pferde ja auch den ganzen Tag laufen würden, erzählt Stern. Trotz eines starken Kaders surfte der BV Cloppenburg in der Saison 1998/99 nicht auf der Erfolgswelle.

• ultimative Party

Stern weiß auch, woran es lag: „Der Hauptgrund für den ausbleibenden Erfolg war aber sicherlich dass wir eine Gruppe von sechs bis sieben Spielern hatten, die jedes Wochenende ultimative Party machten.“ Die Kombination viel Geld plus verrückte Typen konnte keinen dauerhaften Erfolg bringen, meint Stern in seiner Rückschau.