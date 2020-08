Sechs neue Infektionen am Freitag

Cloppenburg Der Landkreis Cloppenburg meldet mit Stand Freitag, 13.30 Uhr, sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus. Eine Neuinfektion betrifft die Stadt Cloppenburg (insgesamt: vier aktuelle Fälle), fünf die Gemeinde Emstek (insgesamt acht). Dort sind zwei Familien betroffen, teilte der Landkreis am Freitag mit. Da zeitgleich eine Person genesen ist, zählt der Landkreis derzeit 36 aktuelle Covid-19-Fälle: neben den genannten sechs in Bösel, zwei in Cappeln, drei in Essen, vier in Garrel, zwei in Lastrup sowie sieben in Molbergen.

Insgesamt steigt die Zahl der positiv getesteten Personen damit auf 163. 127 Menschen sind wieder genesen. Zwei werden weiterhin stationär behandelt. Bei 125 Personen hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet: unter anderem sind in Emstek 26 (+2) Menschen betroffen, in Bösel 21 (+1), in Molbergen 24 (+2), in Cloppenburg 14 (+1).