Cloppenburg Um die Wette gerutscht wurde jetzt im Soestebad Cloppenburg. Für die einen war es reiner Spaß, für andere eine Qualifikationsmeisterschaft zum dritten Deutschland-Cup im Rennrutschen. Die besten Teilnehmer, die ihr Können auf der 95 Meter langen Riesenrutsche im Soestebad bewiesen hatten, konnten eines der Finaltickets gewinnen.

In drei verschiedenen Wertungsklassen – Herren, Damen und Kinder bis 15 – ging es an den Start. Es wurden insgesamt drei Rutschläufe absolviert, wovon die Summe der zwei schnellsten Zeiten die Wertungszeit ergab. Die jeweils schnellsten Zwei der Wertungsklassen Herren und Damen haben sich zusätzlich für das große Finale am 23. November im Vitamar in Bad Lauterberg qualifiziert.

Bei den Herren siegte erneut Andreas Köhnke aus Wedel. Mit 15,85 Sekunden setzte er die diesjährige Bestzeit. Den Bahnenrekord von 15,71 Sekunden, den er 2018 aufstellte, konnte weder er noch ein anderer Rutscher seitdem unterbieten. Dahinter folgte auf Platz zwei Frank Steinsohn, und Rang ging an Cedric Köhnke.

In der Damenklasse sicherte sich Lokalmatadorin Stefanie Will vor Michaela Meyer und Finja Janßen den Titel. Das schnellste Kind an diesem Tag war Lukas Germann. Dahinter folgten Thilo Kramer und David Kukhaus auf den Plätzen zwei und drei. Auch für alle weiteren Kinder gab es ein kleines Überraschungspaket vom Soestebad.