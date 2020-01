Cloppenburg „Mehr Sport machen“ – ein Klassiker unter den guten Vorsätzen für ein neues Jahr. Mit einem umfangreichen Kursprogramm unterstützt das Cloppenburger Soestebad alle sportbegeisterten Aqua-Fitness-Fans und jene, die es noch werden wollen, bei diesem Vorsatz. Im Januar startet wieder eine Vielzahl an Kursen im Cloppenburger Freizeitbad, einige Plätze sind noch frei, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Cloppenburg.

Neu im Jahr 2020 sind die zertifizierten Gesundheitskurse „Aquafitness aktiv“. Dabei handelt es sich laut Stadt um Aquafitnesskurse, bei denen die Kursgebühr von der Krankenkasse übernommen werden kann. Das gelenkschonende Aquafitness-Programm sorge für eine Verbesserung der Kondition und für eine Stärkung der Muskulatur. Die Höhe der Kostenübernahme unterscheide sich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Es wird empfohlen diesbezüglich vorher Kontakt zur eigenen Krankenkasse aufzunehmen, um die Kostenübernahme abzuklären.

Die zertifizierten Kurse sind im Kursprogramm als „Aquafitness aktiv Gesundheitskurs“ gekennzeichnet. Aktuell gibt es noch freie Plätze im Kurs ab Donnerstag, 16. Januar, von 20 bis 20.45 Uhr. Der Gesundheitskurs läuft über zehn Einheiten und kostet 70 Euro – zuzüglich des Badeintritts.

Beim Aquacycling im Soestebad können sich die Teilnehmer darüber hinaus so richtig auspowern. Das Training ist im brusttiefen Wasser auf speziellen Fahrrädern, die individuell auf Körpergröße und Leistungsfähigkeit des Teilnehmers eingestellt werden. Jeder Teilnehmer trainiert beim Aquacycling auf seinem eigenen Leistungsniveau und trotzdem in der Gruppe. Der Kurs beginnt am Dienstag, 14. Januar, und geht dann neunmal von 19.15 bis 20 Uhr. Die Kosten betragen 72 Euro – zuzüglich Eintritt.

Zum Schwimmen lernen ist es nie zu spät. Auch Erwachsene, die das Wasser bislang aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse meiden, können im neuen Jahr aktiv werden. Im Schwimmkurs für Erwachsene können diese lernen, sich in allen Wassertiefen zu bewegen und kurze Schwimmstrecken zu bewältigen. Unterstützt werden die Teilnehmer dabei von einem erfahrenen Schwimmlehrer. Der Kurs findet ab Montag, 13. Januar, von 20.15 Uhr bis 21 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Neun Einheiten kosten 63 Euro (zuzüglich Badeintritt).

Mehr Infos: soestebad.de