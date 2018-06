Cloppenburg „Mit dem Age-Man, dem Alterssimulator, fühlt man sich 20 bis 30 Jahre älter“, informierte Jörg Roth, Referent der Sportregion Oldenburger Münsterland, die Teilnehmer des Mitmach-Tages „Aktiv und gesund älter werden“. Während bei dieser dreitägigen Veranstaltung am Freitag und Samstag mehr als 20 Übungsleiter ihre Kenntnisse zum Sport im Alter und zur gesunden Ernährung verbesserten, nutzten am Sonntag viele Interessierte die Gelegenheit, den Bewegungsparcours in der TVC- Turnhalle kennenzulernen und sich einem Alltags-Fitness-Test zu unterziehen.

Dieser überprüft anhand von sechs Stationen das Vermögen, normale Alltagstätigkeiten sicher, ohne Hilfe anderer und ohne übermäßige Erschöpfung ausführen zu können. Erfasst werden dabei die Kraft der Beine, die aerobe Ausdauer, die Beweglichkeit der oberen und unteren Körperhälfte sowie Gewandtheit und dynamisches Gleichgewicht. Jeweils für Frauen und Männer sowie nach Alter getrennt, kann jeder erzielte Testwert danach beurteilt werden, ob er überdurchschnittlich, normal oder unterdurchschnittlich ist.

Die Altersgruppen reichen von 60 bis 94 Jahren. So wird zum Beispiel zur Ermittlung der Beinkraft, die für zahlreiche Aktivitäten wie das Treppensteigen, das Gehen oder das Ein- und Aussteigen in Fahrzeuge erforderlich ist, gemessen, wie oft eine Person innerhalb von 30 Sekunden vom Sitzen vollständig aufstehen kann, ohne die Hände zu nutzen.

Ein gesundes Älterwerden bei möglichst langer Selbstständigkeit durch Verbesserung der Bewegungsverhältnisse möchte die Sportregion Oldenburger Münsterland fördern. Dazu will sie attraktive Sport- und Bewegungsangebote in den Kommunen und Vereinen etablieren, fördern und unterstützen. Hierbei wird die Sportregion durch Kooperationspartner wie den Landessportbund und die AOK-Niedersachsen begleitet. „Bei den Vereinen ist diese Altersgruppe häufig nicht so im Fokus, wie es nötig ist“, weiß Roth.

Deshalb sollen nun verstärkt passende Veranstaltungen für Interessierte und Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen für Übungsleiter angeboten und zielgruppengerechte Vereinsangebote geschaffen werden. Denn es sei wichtig, Sportvereine und andere Anbieter zur Umsetzung bedarfsgerechter Angebote zu befähigen und sie als Gesundheitspartner zu stärken. Die Sportregion lobe deshalb für Vereine, die ein zielgruppengerechtes Angebot schaffen, eine Anschubfinanzierung von 500 Euro € pro Projekt aus, informierte Thomas Lotzkat, wie Roth Referent der Sportregion.

Für die Vereine, die Alltagsfitness, anbieten möchten, stellt die Sportregion die Erstausstattung zur Verfügung.