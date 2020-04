Sportarten: König Fußball regiert weiter

Cloppenburg An der Spitze der beliebtesten Sportarten im Landkreis Cloppenburg gibt es keinen Wechsel, dennoch ist die Zuwachszahl im Turnen spitze. Die Turner kommen so zwar etwas näher an die Kicker heran, aber König Fußball thront weiter in der Liste der Sportarten ganz oben.

Dennoch ist das Turnen großer Gewinner unter den Sportarten. Es wird nun von 546 Menschen mehr betrieben. „Das zeigt die Vielfalt der Vereine“, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes Cloppenburg, Dr. Franz Stuke. Da unter das Turnen nicht nur das Sportturnen, sondern auch das Kinderturnen und die Gymnastik fallen, wird hier auch vom Bevölkerungszuwachs profitiert.

Ebenfalls gut zugelegt haben der Schießsport (+233, insgesamt 2279) und der Fußball (+208, insgesamt 20 064). Mit mehr als doppelt so viel Mitgliedern wie das zweitplatzierte Turnen (8924) und fast fünfmal so viel wie der drittplatzierte Pferdesport (4297) bleiben die Kicker eindeutig die Nummer eins. Es folgen Tennis (3325) mit einem leichten (-7) und Rettungsschwimmen mit einem erheblichen Minus (2772, -142).

Das ist derweil leicht zu erklären: So hat die DLRG-Ortsgruppe Emstek mit 95 Mitgliedern den größten Teil der Abgänge zu verkraften. Das liege allerdings daran, dass für 2019 die Zahlen zum 31.12.2018 gemeldet worden seien, sagt Emsteks DLRG-Schatzmeister Tobias Prenger. Da waren die Austritte zum Jahreswechsel noch nicht enthalten. Für 2020 wurden die Zahlen vom 1. Januar 2020 gemeldet. So ist die große Differenz zum Teil zu erklären.

Hinzu komme, dass in diesem Zeitraum einige Familienmitgliedschaften aufgelöst worden seien. „In der Vergangenheit wurden volljährige Kinder nicht aus den Familienmitgliedschaften entfernt und somit als kostenfreie Mitglieder fortgeführt“, erklärt Prenger. Im Jahr 2019 sei „aufgeräumt“ worden, und viele passive Mitglieder, die nun einen Beitrag hätten zahlen müssen, hätten gekündigt.