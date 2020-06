Sportveranstaltungen In Cloppenburg: Citylauf und Citycross abgesagt

Cloppenburg Es war zu befürchten und ist jetzt offiziell: Die Sportereignisse Citylauf und Citycross in der Stadt Cloppenburg fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Dies gab die Stadt Cloppenburg am Freitag bekannt.

Damit wird im Fall des Citylaufs ein Jubiläumsrennen verschoben. Er hätte 2020 zum 25. Mal stattgefunden. Vom Bambini bis zum Senior, vom Gelegenheitsläufer bis zum Topathleten – der Cloppenburger Citylauf lockt seit vielen Jahren im September zahlreiche Läufer an den Start und eine Vielzahl an Zuschauern zur lautstarken Unterstützung an den Streckenrand.

„Die Gesundheit aller Teilnehmer und Zuschauer hat oberste Priorität. Daher ist die Absage zum aktuellen Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Natürlich hätten wir uns gefreut, in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum zu feiern, aber das holen wir dann in 2021 nach,“ zeigt sich Organisator Timo Beitelmann zuversichtlich.

Auch Radsportbegeisterte kommen in diesem Jahr in Cloppenburg nicht auf ihre Kosten. Das traditionelle Citycross-Rennen im Stadtpark muss ebenfalls wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Insbesondere im Start- und Zielbereich sowie in den teils engen- und kurvigen Streckenabschnitten, die typisch für Cross-Strecken sind, können die notwendigen Abstandsregelungen nicht eingehalten werden.

Das Citycross-Rennen sei eine ganz besondere Veranstaltung. Sie freue sich daher schon heute auf das Rennen im kommenden Jahr, richtet auch Organisatorin Sandra Brinkmann den Blick in die Zukunft.