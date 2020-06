Stadtjugendpflege: Ferienpass geht in veränderter Form über die Bühne

Cloppenburg In diesem Jahr ist alles etwas anders. Corona macht auch vor dem Ferienpass in der Stadt Cloppenburg nicht Halt. Die anfängliche Sorge, ob dieser überhaupt stattfinden kann, konnte glücklicherweise genommen werden. Alle Veranstaltungen der Stadtjugendpflege sind so konzipiert, dass sie die Auflagen der niedersächsischen Verordnung gegen die Ausbreitung des Coronavirus berücksichtigen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.

So werden alle Veranstaltungen dahingehend überprüft, ob die Abstands- und Hygienevorschriften jederzeit eingehalten werden können. Für alle Aktionen gilt, dass inklusive der pädagogischen Kräfte höchstens zehn Personen teilnehmen dürfen. Außerdem sollen die meisten Veranstaltungen möglichst im Freien stattfinden. Fahrten und Kontaktsportarten, wie die Heidepark-Fahrt oder ein Selbstverteidigungskurs, werden voraussichtlich nicht stattfinden. Die Stadtjugendpflege behält sich vor, das Programm jederzeit zu ändern. Es können weitere Angebote hinzugefügt oder geplante Veranstaltungen wieder abgesagt werden.

Abwechslungsreich wird der Ferienpass dennoch: Es wird verschiedene Spiel- und Bastelangebote geben: So sind unter anderem eine Spieleolympiade, Aktionen im Museumsdorf, das Bauen von Segelflugmodellen oder ein Besuch auf dem Alpakahof „Alpaka-Glanz“ geplant. Aufgrund der Corona-Vorschriften können dieses Jahr allerdings nur wenige Plätze vergeben werden.

Damit die Ferien nicht langweilig werden, gibt es noch weitere tolle Aktionen, wie Gesellschaftsspiele zum Ausleihen, einen Escape Room für zu Hause, Spiele für draußen und vieles mehr.

Außerdem geht das „Rote Schule Corona Studio“ in die nächste Runde. Auf Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube können sich alle Kinder und Eltern Clips rund um Sommer, Sonne und Freizeit anschauen. Es sollen auch Live-Streams zu verschiedenen Themen angeboten werden.

Als Familienaktion gibt es beispielsweise eine Kanutour auf der Hase, ein Kindertheaterstück im Museumsdorf sowie eine große Fahrradrallye quer durch Cloppenburg. Der Ferienpass ist ab dem 29. Juni online unter www.clp-jugend.de zu finden. Zur Buchung der Veranstaltungen ist im Vorfeld eine Registrierung notwendig. Bitte dabei nicht vergessen, die Registrierungs-E-Mail zu bestätigen.

Bis zum 8. Juli findet die Wunschlisteneingabe statt. Am 9. Juli werden die überbuchten Veranstaltungen verlost. Alle Ferienpasskinder werden per Mail informiert. Am 10. und 11. Juli finden die Zahltage in der Roten Schule statt. Dabei sollten alle Besucher bitte an eine Mund-Nasen-Bedeckung denken. Fragen beantworten die Mitarbeiter der Roten Schule montags bis donnerstags von 10 bis 16.30 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 0 44 71/70 98 92