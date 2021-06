Start auf Kreisebene am 8. August 2021

Cloppenburg Die Fußball-Saison im Landkreis Cloppenburg in der Kreisliga und der I. Kreisklasse soll ausgehend von den aktuellen Rahmenbedingungen am Sonntag, 8. August, starten. Dies geht aus einer Mail des Spielausschussvorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) im Kreis Cloppenburg, Manfred Südbeck, an die hiesigen Vereine hervor. In den Staffeln der 2. und 3. Kreisklasse soll die neue Saison am Sonntag, 15. August, beginnen.

Das NFV-Präsidium hat auf einer Videokonferenz die Empfehlung gegeben, dass es keine Staffeln mit 20, 18 oder 16 Mannschaften geben soll. „Ich bin zwar kein Experte, aber ich gehe davon aus, dass es auch im Herbst beziehungsweise Winter der Saison 2021/2022 wieder Corona-Erkrankungen geben wird, und dann gegebenenfalls einzelne Mannschaften in Quarantäne gehen müssen“, schreibt Südbeck. Ihm schweben daher zwei Varianten vor. Die eine Variante beinhaltet wie in der Vorsaison in der Kreisliga und in der 1.. Kreisklasse eine einfache Hinrunde, danach eine Auf- und Abstiegsrunde mit je acht Mannschaften. Die zweite Variante wäre eine sofortige Aufteilung der beiden Spielklassen nach regionalen Gesichtspunkten zu jeweils acht Mannschaften, so Südbeck.

Südbeck nimmt die Clubs mit ins Boot und will die Vereine nach Eingang der Mannschaftsmeldungen zu einer Videokonferenz einladen, um ein Stimmungsbild von den Vereinen zu bekommen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen