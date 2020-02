Cloppenburg Jeder kennt sie – Farbschmierereien an Häuserfassaden, Bushaltestellen oder Stromkästen. Erst kürzlich gab es einen neuen Fall: Unbekannte besprühten die Außenfassade der Spielothek Big Ben. In roter Schrift war „Antidemokratie gleich Die Linke“ und „Love Demokratie gleich AfD“ zu sehen. Graffiti stehen meistens im Verdacht, „illegale Schmierereien“ zu sein – wie hier.

Aber: Es gibt auch kunstvoll inszenierte Graffiti, beispielsweise im Mehrgenerationenpark und an der Rückseite des Middendorf-Gebäudes beim SC Sternbusch.

„Nicht jeder, der eine Spraydose in die Hand nimmt, ist gleich ein Graffiti-Sprayer. Meist sorgen diese Leute, die sich nur kurzzeitig mit Graffiti beschäftigen, für das negative Image der Graffitiszene“, meint der 26-jährige Andre Zamolo, der einen Teil seiner Jugend mit dem Sprayen von Graffiti in Cloppenburg verbracht hat.

Mittlerweile arbeitet er als Maler und lebt in Oldenburg. Doch Sprayen geht er heutzutage immer noch, nur nicht mehr so häufig wie früher: „2005, als ich anfing, mich für diese Kunstsparte zu interessieren, dominierten illegale Tags (Signatur des Künstlers, Anmerkung der Redaktion), Farbgestaltungen und simple Bilder von den Künstlern ,Moly’, ,Toat97’ und ,GNOM’ das Cloppenburger Stadtbild“, erinnert sich Zamolo. „Ab 2014 waren ich und Carsten Poelking dann die aktivsten Mitglieder der legalen Szene.“

Was gefällt dem Cloppenburger am Sprayen? „Ich habe mich schon früh mit der Gestaltung von Buchstaben beschäftigt. Graffiti war ein gutes Ventil, beziehungsweise eine Plattform, sich künstlerisch auszuleben. Graffiti sprayen ist wie Sport“, sagt Zamolo.

Um Farbschmierereien vorzubeugen, gibt es in verschiedenen Städten Aktionen. In Oldenburg gibt es zum Beispiel seit mehreren Jahren die Aktion „Brücken-Kunst“, wo große Flächen farblich neu gestaltet werden. Auch in Cloppenburg gibt es solche Aktionen. 2019 wurde eine zwei Mal sechs Meter große Wand im Mehrgenerationenpark für Künstlerinnen und Künstler jeden Alters zur Verfügung gestellt.

Inwiefern können diese Maßnahmen präventiv helfen? „Ich bin auf jeden Fall für mehr legale Flächen“, sagt Zamolo. „Dadurch, dass man nicht mehr gezwungen ist, bei Dunkelheit und unter Zeitdruck zu arbeiten, können viel bessere Arbeiten entstehen. Dann bekommen die Graffiti-Künstler auch mal Lob von der Bevölkerung.“ Die verschiedenen Kunstwerke von Andre Zamolo können auf Instagram unter: @rebel49_mbz angeschaut werden.