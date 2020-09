Rückblick: Hertha-Eigengewächs zeigt klare Kante

Cloppenburg /Strücklingen Bei den Grußworten in der Chronik zum hundertjährigen Bestehen von Hertha BSC im Jahr 1992 ist auch Manfred von Richthofen dabei. Der damalige Präsident des Landessportbundes Berlin schreibt unter anderem: „Der Aufbau einer hervorragenden Jugendarbeit, aus der Hertha heute seine meisten Stammspieler bezieht, ist die vernünftige Alternative zum teuren Spielertransfer.“

Ausnahmetalent

Das waren keine Floskeln, denn in jenem Jubiläumsjahr 1992 gibt es allerhand starke Talente im Unterbau der Hertha. So stand im Aufgebot der ersten B-Jugend ein Akteur namens Markus Stern. Der heutige Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Strücklingen gehörte seinerzeit zur Kategorie „Ausnahmetalent“.

Teilnahme an Junioren-Weltmeisterschaft 1995 in Katar

Bereits im Alter von 14 Jahren stand das Hertha-Eigengewächs vor einem Wechsel zum FC Schalke 04. Im Hertha-Trikot wusste Stern zu überzeugen. „Wir sind in dieser Zeit oft Berliner Meister geworden und haben dann an den Deutschen Meisterschaften teilgenommen“, berichtet Stern. Mit den B-Junioren erreichte er sogar 1991 das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Eintracht Frankfurt. „Dort haben wir mit 4:8 nach Verlängerung verloren“, erzählt Stern.

Stern zeigte seine fußballerischen Qualitäten in der A-Jugend des Vereins. Der Ausnahmekönner erhielt nach seiner Jugendzeit direkt einen Profivertrag bei Hertha BSC. Auch andere Clubs waren auf Stern aufmerksam geworden. So bekam er auch ein Angebot des Hamburger SV.

Doch Stern blieb bei der Hertha. In der Woche trainierte er bei den Profis mit und am Wochenende spielte er bei den Amateuren in der damaligen Regionalliga.

Klartext von Stern

Doch warum es bei allem Potenzial nicht zum Durchbruch bei der Hertha reichte, bringt Stern im Interview mit unserer Redaktion auf den Punkt: „Man braucht insgesamt nicht drumherum zu reden. Ich bin das typische Beispiel für einen Jungprofi, der gut verdient hat und seine Karriere dann einfach versoffen und verfeiert hat.“

Markus stern In einem Mehrteiler berichtet die Nordwest-Zeitung über die fußballerische Laufbahn von Markus Stern. Der heute 44-Jährige war für viele Clubs am Ball. Dabei erlebte er auf und abseits des Fußballfeldes denkwürdige Begegnungen. In seinen Zitaten nimmt Stern kein Blatt vor den Mund. Zwischenzeitlich war der ehemalige Jugend-Nationalspieler auch für den BV Cloppenburg aktiv gewesen. Heute lebt Stern mit seiner Familie im Ammerland. Er fährt seit Jahren Stückgut für einen befreundeten Spediteur. STT

Stern zeigt in der Rückschau auf seine aktive Karriere eine klare Kante. Er sei mit Abstand der beste Spieler seines Jahrganges in Berlin gewesen und war sogar Jugend-Nationalspieler. „Es wäre vom Potenzial her ein leichtes für mich gewesen, damals bei Hertha Profieinsätze zu haben. Unter anderem hat Niko Kovac gesagt, dass ich eines der größten Talente wäre, die er je gesehen hat“, sagt Stern.

Zwei Jahre spielte Stern für die zweite Mannschaft von Hertha BSC in der Regionalliga Nordost. Der Mittelfeldspieler war Stammspieler und torgefährlich (61 Begegnungen, 17 Tore). • Vorschau auf Teil zwei: Markus Stern verlässt im Sommer 1996 die „Komfortzone“ Berlin, wechselt in die ostwestfälische Provinz zum SC Verl. Er trifft dort den „weißen Brasilianer“ Ansgar Brinkmann.