Cloppenburg Sommerlich gekleidete, Eis schleckende Menschen haben es sich am Samstagnachmittag in der Cloppenburger Innenstadt gut gehen lassen. Unter dem Motto „Tanz in der City“ war nicht nur auf dem LzO-Platz eine Menge los, sondern auch die Cafés und Bistros in der Langen Straße und Mühlenstraße waren gefüllt mit gut gelaunten Menschen.

Shoppen bis 18 Uhr war wieder angesagt und das bei Sommerwetter im Oktober. Die Organisatoren hatten ein gutes Näschen, denn das Tanzereignis mit Samba- und Bauchtanzgruppen ließ bei dem Goldenen-Oktober -Wetter ein wenig Karibikstimmung aufkommen. „Es hätte auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen können“ hieß es von der CM Cloppenburg Marketing GmbH und des Vereins Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg, die den Nachmittag auf die Beine gestellt hatten.

Doch so kamen bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel die Kostüme der Tanzgruppen voll zur Geltung. Mit dabei waren Tänzerinnen der Sambaschule Oldenburg-Eversten, die Tanzschule „el nur“ aus Cloppenburg sowie Tänzerinnen der DJK Garrel und des Studios Group Fitness aus Garrel.

Unterhalten wurden die Besucher auch von der Gruppe „O’Tunes“ aus den Niederlanden, die mit flotter Musik durch die Lange Straße marschierten und hin und wieder ein „Platzkonzert“ zum Besten gaben.