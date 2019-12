Cloppenburg Mit einer klaren Niederlage gegen den in dieser Saison ungeschlagenen Spitzenreiter und auf dem vierten Tabellenplatz endete am Wochenende für die Damen-40-Bezirksliga-Mannschaft des VfL Löningen die Tennis-Wintersaison.

Damen 40, Bezirksliga, VfL Löningen - TV Varel 0:6. Christina Wieborg erspielte sich gegen ihre Kontrahentin durchaus Chancen, unterlag jedoch mit 4:6 und 4:6. Rita Siemer (2:6, 3:6), Christiane Rolfes (4:6, 1:6) und Renate Steenken (1:6, 3:6) unterlagen starken Gegnerinnen jeweils deutlich. Im Doppel hatten weder Wieborg/Siemer (1:6, 0:6) noch Rolfes/Steenken (3:6, 1:6) gegen die stark spielenden Gäste eine Chance.

Herren 40

Oberliga, TC GW Gifhorn - TC Nikolausdorf-Garrel 3:3. Im Spiel gegen den Tabellennachbarn setzten sich von Nikolausdorf-Garrel Robert Presche (7:6, 6:2) und Dennis Willenborg (6:1, 6:3) durch. Thomas Brinkmann (3:6, 3:6) und Jens Meyer (2:6, 6:7) mussten sich jedoch geschlagen geben.

Damit musste die Entscheidung im Doppel fallen. Im ersten Doppel erkämpften sich Presche/Meyer nach 4:6 und 6:1 in den ersten beiden Sätzen den Sieg im hart umkämpften Match-Tiebreak knapp mit 10:8. Das zweite Doppel Brinkmann/Willenborg konnte sich jedoch nicht durchsetzen (2:6 und 4:6).

Verbandsliga, TV Bösel - SC Spelle/Venhaus 4:2. Der TV Bösel verteidigte mit dem Heimsieg gegen die stark aufgestellte Mannschaft aus Spelle den zweiten Tabellenplatz. Hassan Al-Robaie spielte gegen einen starken Gegner nahezu fehlerlos und siegte überlegen mit 6:0 und 6:1. Damit blieb Al-Robaie auch im fünften Einzel in der Verbandsliga unbesiegt. Markus Lanfermann hatte im ersten Satz keine Mühe (6:1), aber dann kam der Gegner immer besser ins Spiel. Somit musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem hatte Lanfermann die besseren Nerven und gewann den Satz trotz zwischenzeitlichem 5:6-Rückstand noch mit 7:6. Daniel Ludwig spielte wie entfesselt auf und siegte problemlos mit 6:0 und 6:1. Ansgar Freke konnte in beiden Sätzen jeweils zu Beginn mithalten, ehe der Gegner in den entscheidenden Phasen die „Big Points“ machte. Somit verlor Freke nach zweistündigem Spiel mit 3:6 und 2:6.

Im Doppel brachte der TV Bösel mit Oliver Voßmann eine frische Kraft. Doch das Duo Al-Robaie/Voßmann unterlag mit 2:6 und 3:6. Das Doppel Lanfermann/Ludwig holte sich nach starker Aufholjagd Satz eins mit 6:4, verlor aber Satz zwei mit 2:6. Den anschließenden Match-Tiebreak gewannen sie verdient mit 10:7.