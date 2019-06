Cloppenburg Das Rätselraten um den neuen Trainer des Fußball-Landesligisten BV Cloppenburg geht in die nächste Runde. Fans und die noch verbliebenen Spieler im Kader des ehemaligen Oberligisten hatten gehofft, dass an diesem Montagabend der Name des neuen Trainers bekannt gegeben wird. Doch dies ist nicht der Fall gewesen.

Nach NWZ-Informationen soll nun am Dienstagabend der neue Trainer verkündet werden. Der in der Gerüchteküche als Trainer gehandelte Wolfgang Steinbach, der früher unter anderem auch als Spieler für den VfB Oldenburg aktiv war, hatte vor Kurzem allerdings der NWZ gegenüber erklärt, dass er keine Anfrage des BVC vorliegen habe. „Von den Gerüchten habe ich auch gehört. Sollte eine Anfrage kommen, müsse man sich zusammensetzen und sich darüber unterhalten“, zeigte sich der 64-jährige Steinbach aber gesprächsbereit.