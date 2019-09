Um die Wette rutschen

Cloppenburg Im Soestebad wird wieder um die Wette gerutscht. Bereits zum vierten Mal beginnt am Samstag, 28. September, um 14 Uhr der vom Deutschen-Rennrutsch- Verband initiierte Deutschland-Cup. Beim Rennrutschen geht es darum, so schnell wie möglich eine Wasserrutsche hinunter zu sausen. Dieser Spaß, den die meisten von ihrem Besuch in einem Freizeitbad kennen, wird seit mittlerweile 20 Jahren als richtige Sportart ausgeübt. Teilnehmen können alle Besucher des Soestebads, die in die drei Wettkampfklassen „Damen“, „Herren“ und „Kinder bis 15 Jahre“ eingeteilt werden. Es werden insgesamt drei Rutschläufe absolviert, wobei die langsamste Zeit gestrichen und die verbleibenden zwei Zeiten aufsummiert werden. Wer unter den Startern die 95 Meter lange Rutsche im Soestebad am Wettkampftag am schnellsten bezwingt, qualifiziert sich für das große Finale im November in Bad Lauterberg. Anmeldungen sind am Wettkampftag bei den Bademeistern, die zum Start des Rennrutschens neben dem Auslauf der Rutsche positioniert sein werden, möglich.