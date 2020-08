Leichtathletik: Torben Prepens Zwölfter in Vaterstetten

Cloppenburg /Vaterstetten Am Ende blieb Torben Prepens (TV Cloppenburg) bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften (U-18) in Vaterstetten mit 6219 Punkten zwar unter seinem persönlichen Rekord (6360 Punkte, am 17./18. Juli in Bremen), war aber immer noch weit über der geforderten DM-Norm von 5800 Zählern. Prepens war einziger Athlet aus Niedersachsen des Jahrgangs 2004 und musste sich als Zwölfter überhaupt nur von zwei Athleten aus seinem Jahrgang geschlagen geben.

• Konkurrenz meist älter

Alle anderen Teilnehmer waren aus dem Jahrgang 2003 und damit älter, was in einigen Disziplinen schon von großem Vorteil war oder, wie im Stabhochsprung, waren mit wesentlich mehr Erfahrung ausgestattet, denn eine wettkampfgerechte Anlage gibt es erst seit kurzem für die Athleten des TVC.

Apropos Stabhochsprung – diese Disziplin wurde aus organisatorischen Gründen, es starteten alle Altersklassen (männliche und weibliche Jugend, Männer und Frauen) – als vierte Disziplin mit dem Hochsprung getauscht. Außerdem fand am zweiten Tag als siebte Disziplin das Speerwerfen und nicht das Diskuswerfen statt, das diesmal als vorletzte Übung angesetzt wurde.

Alle dies Umstellungen sowie die coronabedingten Einschränkungen, so wurde nur ein Trainer/Betreuer pro Athlet zugelassen, herrschte außerhalb jeder Disziplin strenge Maskenpflicht, während Zuschauer ohnehin nicht zugelassen wurden, störte Prepens nicht, wie sein Vater und Trainer Harald Prepens betonte. Auch wenn sein Sohn in der Woche vor den Meisterschaften wegen leichter Fußprobleme auf die letzten Trainingseinheiten verzichten musste, lief der Auftakt optimal.

• Zum Auftakt Bestzeit

Über die 100-m-Sprintstrecke lief Prepens in 11,44 sec. neue Bestzeit. „Damit hat Torben sich den Familien-Rekord von seiner Schwester wieder zurückgeholt“, sagte Harald Prepens mit einem Schmunzeln. Doch wie im Zehnkampf oft erlebt, folgen tollen Momente, auch mal Rückschläge. Im Weitsprung, für Torben eigentlich eine sichere Disziplin, musste er nach einem Fehlversuch auf Sicherheit gehen, verschenkte, traf das Brett nicht und musste, Versuch drei mit hohem Risiko war auch ungültig, sich mit 6,09 m zufrieden geben. Doch Zehnkämpfer sind hart im Nehmen, packte Prepens im Kugelstoßen mit 12,50 m eine klasse Leistung aus und buchte seine zweite persönliche Bestleistung.

• Starke Stadionrunde

Der Stabhochsprung mit 3,20 m war durchschnittlich, hier steckt, auch dank verbesserter Trainingsbedingungen für die Zukunft noch viel Potenzial. Das spielt er beim abschließenden 400-m-Rennen optimal aus. In 51,48 sec. steigerte er seine Bestleistung gegenüber dem Zehnkampf in Bremen (51,61 sec.) nochmals und war total ausgepowert – bei 35 Grad Außentemperatur kein Wunder. Mit dieser Zeit hat er die DM-Norm für die U-18-Meisterschaften vom 4. bis 6. September in Heilbronn erreicht. Zahlenmäßige Einschränkungen setzten hier noch ein Fragezeichen. „Wäre schön, wenn er seine Schwester begleiten könnte“, hofft Trainer Harald Prepens auf ein Familien-Wochenende in Heilbronn.

• Souveräner Hochsprung

Am zweiten Tag sank das Thermometer auf 20 Grad, böige Winde störten zusätzlich wie auch knallharte Waden, so dass die 110-m-Hürden mit 16,05 sec. ein wenig enttäuschten. Diesen Rückschlag hakte Prepens schnell ab, bot im Speerwerfen drei blitzsaubere Versuche, darunter mit glatten 55,00 Metern eine starke Leistung, der er im Hochsprung noch einen draufsetzte. mit 1,86 m gelang ihm die vierte Bestleistung an diesem Wochenende, er scheiterte nur knapp an 1,89 m.

Das Diskuswerfen wurde dann zum Glückspiel, den starker Regen und ein glatter Ring wurden manchem Athlet zum Verhängnis. 31,85 m waren in Ordnung, ehe es zur gehassten „Killerdisziplin“, dem 1500-m-Lauf ging.

Zwar hörte der Regen auf, aber die Muskeln und die Waden schmerzten doch schon sehr, so dass Prepens mit 5:12,98 Minuten (5:03,19 in Bremen) zwar unter seinen Möglichkeiten blieb, er sich aber dennoch von Rang 13 und Platz 12 verbesserte.