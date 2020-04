Verein: So steht es um den BVC in der Corona-Krise

Cloppenburg Wie steht es eigentlich um den Ballspielverein Cloppenburg in der Corona-Krise? Die NWZ hat einen Fragenkatalog rund um den Verein erstellt und an den BVC-Notvorstand Professor Dr. Lucien Olivier geschickt. Hier Oliviers Antworten auf den NWZ-Fragenkatalog.

Kann der BVC die Corona-Krise finanziell überstehen ?

„Eine Krise ist ja auch ein Chance. Der BVC wird sich verändern. Wir leben von der Loyalität und Solidarität unserer Mitglieder und des Ehrenamtes. Übrig bleiben diejenigen, die es mit dem Verein ernst meinen. Das sind diejenigen, die sagen „wir lassen uns nicht unterkriegen“ und bleiben am Ball. Nur diese Leute können später sagen, dass sie mitgeholfen haben, den BVC wieder zu einem Aushängeschild Cloppenburgs zu machen. Wir werden nicht aufgeben!“, teilte Olivier mit.

Ist Kurzarbeit beim BVC ein Thema, wenn die Saison wieder starten sollte ?

Olivier bejaht und sagt darüber hinaus: „Ich denke darüber nach und brauche die Zustimmung der Mitarbeiter.“

Wie hoch beziffert Olivier den Verlaust aus Werbung und Zuschauereinnahmen (1. Herren- und Damenmannschaft) in dieser fußballreifen Zeit ?

Eine genaue Zahl nennt Olivier nicht. Er teilt mit: „Diese Liquidität brauchen wir, nicht nur wenn gespielt wird, um allgemeine Kosten zu decken. Das ist genau das, was fehlt!“

Gibt es Gedankenspiele, den Niedersächsischen Fußball-Verband um finanzielle Unterstützung zu bitten, wenn es eng wird ?

Oliviers Antwort fällt zu dieser Frage kurz und knackig aus: „Natürlich! Jede Geldquelle ist uns willkommen!“

Wie lange wird das Areal des BVC für den Trainings- und den Spielbetrieb noch gesperrt sein ?

Olivier setzt die Gesundheit über alles und äußert sich wie folgt zu dieser Frage: „Es macht keinen Sinn, irgendwas zu riskieren. Sonderwege für den Fußball halte ich für überheblich. Ich glaube, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht unserer Regierung hat das im Griff und sitzt an der Informationsquelle – der BVC wird sich an keiner Diskussion beteiligen, die darauf abzielt. die Bedingungen vorzeitig zu lockern – egal, ob Profis oder Amateure. Nichts ist wichtiger als die Gesundheit aller Beteiligten.“

Wie sehr erschwert die aktuelle Lage die Planungen für die neue Saison sowohl im sportlichen, als auch im wirtschaftlichen Bereich ?

Bei seiner Antwort auf diese Frage wirft Professor Dr. Lucien Olivier zugleich einen Blick zurück auf seine Anfänge beim Ballspielverein Cloppenburg: „Ich habe den Laden übernommen, als er schon ganz unten war Anfang Juni 2019. Ich dachte, es geht nicht tiefer und konnte ihn halten gegen viele Widerstände. Diese Naturkatastrophe Corona hat mir gezeigt, es geht noch tiefer. Alles kommt auf den Prüfstand aber wir wollen weiter präsent sein.“

Die Verträge der Spieler- und Spielerinnen laufen zum 30. Juni 2020 aus. Ist der Verein darauf vorbereitet, wenn die aktuelle Saison über den 30. Juni dieses Jahres hinaus verlängert werden sollte ?

Das sagt Olivier zur angesprochenen Vertragssituation: „Wir sind in einem dynamischen Anpassungsprozess. Ich hoffe auf die Einsicht und die Fairness aller Beteiligten. Helfen kann jeder, der guten Willens ist. Wenn die Kommunikation untereinander klappt, finden sich immer mehr, die mit anpacken und dadurch helfen, die Kosten zu senken.“

Wie sehr erschwert die Corona-Krise die Aufgabe Oliviers, den Verein wieder in finanziell ruhiges Fahrwasser zu bekommen ?

Olivier redet nicht lange um den heißen Brei herum und setzt auf Solidarität: „Corona ist wirtschaftlich richtig schlimm für den BVC. Natürlich erwarten wir einen negativen Langzeiteffekt. Sponsoren verdienen momentan auch weniger. Ihre Mitarbeiter müssen zurückstecken, und der Chef soll in dieser Situation den BVC unterstützen.

Wir fordern jedes Mitglied auf uns bei der Volksbank Cloppenburg unter Iban DE12280615010220041400 den Jahresbeitrag von 90 Euro für das Jahr 2020 zu überweisen. Das wäre ein sichtbarer Beitrag zur Solidarität mit dem BVC.“

Darüber hinaus gab der Mediziner folgendes Statement ab: „Sponsoren haben uns schon vor der Krise auf die Fehler der Vergangenheit verwiesen und den geringen Zusammenhalt im Verein und sein schlechtes Image in den Vordergrund ihrer Entscheidungen gerückt. Vor Corona gab es genug Leute auch aus den eigenen Reihen, die auch öffentlich noch einen draufgesetzt haben. Einige haben regelrecht nachgetreten – das Image des Vereines weiter schlecht geredet. So etwas trifft jeden Verein im Kern seines Wertes. Ein sehr unprofessionelles und dummes Verhalten. Der BVC lebt aber von seinem Image. In so einer Krise trennt sich nun personell die Spreu vom Weizen. Früher ging es einigen Akteuren nur um Geld und Einfluss – meist ohne Verantwortung zu übernehmen. Corona hat sie verstummen lassen. Der Ballspielverein Cloppenburg ist ein Kämpfer nach innen wie nach außen und wird daher überleben und gestärkt aus diesen Krisen hervorgehen. Wenn der Überlebenskampf ohne Wenn und Aber ein gutes Image der Zähigkeit und des Durchhaltewillens ist, dann steht der BVC schon jetzt dafür. Das hat auch Corona aus uns gemacht, und wir werden die Fehler der Vergangenheit abstellen.

• Notvorstand

Anfang Februar 2020 teilte das Amtsgericht Oldenburg auf NWZ-Nachfrage mit, dass die Notvorstandsbestellung auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Lucien Olivier durch das Amtsgericht bis zum 30. April 2020 verlängert wurde. Die vielen Mitglieder des BV Cloppenburg sind nun gespannt darauf, wie es über den 30. April hinaus weitergehen wird.

Weiter hieß es damals von Seiten der Justizbehörde: „Die Dauer der Bestellung eines Notvorstandes ist durch Paragraf 29 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) befristet. Gemäß § 29 BGB ist, soweit die erforderlichen Mitglieder eines Vorstandes fehlen, in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels, auf Antrag eines Beteiligten vom Amtsgericht ein Notvorstand zu bestellen.“