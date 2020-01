Cloppenburg Der Vorstand des TTV Cloppenburg bleibt weiter beisammen, der Verein verzeichnet im Jugend- und Herrenbereich immer mehr aktive Spieler, die 50-Jahr-Party 2019 war ein voller Erfolg: Gut gelaunt zeigten sich die Mitglieder des Tischtennisvereins jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Taphorn.

Otto Behrendt wurde nicht weiter überraschend erneut zum Ersten Vorsitzenden gewählt, Zweiter Vorsitzender ist Dirk Kutzner. Auch der weitere engere Vorstand mit Sportwart Andreas Skubski, Jugendwart Ulli Seeger und Kassenwart Thomas Menke bleibt zusammen.

Christoph Tapke-Jost (1. Herren-Mannschaft) wurde vom Vorstand aufgrund seiner sportlichen Leistungen und der Arbeit im Verein als Pressewart zum Sportler des Jahres ernannt.

Besonders positiv ist laut Sportwart Skubski der Boom der aktiven Spieler beim TTV zu sehen. Eine sechste Mannschaft wurde für die Rückrunde gemeldet, zusammen mit dem Senioren-Team gehen somit sieben Männer-Mannschaften an die Platte – „mehr hat im Landkreis Cloppenburg damit keiner“, sagte der Sportwart. „Auch das Training wird besonders vom Nachwuchs gut angenommen.“ Die Mini-Meisterschaften, die 2019 in Cloppenburg organisiert wurden, hätten viele Nachwuchsspieler an die Platten geholt.

Als Beitragsneuheit gibt es nach Abstimmung ab sofort das Seniorenkonzept. Ü-50-Spieler, die in anderen Vereinen aktiv sind und dort schon bezahlen, können in Cloppenburg für die Hälfte des üblichen Jahresbeitrags in einer Senioren-Spielgemeinschaft beim TTV Cloppenburg an den Start gehen, wie es in dieser Spielzeit mit der Truppe in der Verbandsliga der Fall ist. Derzeit vereinigt das Seniorenteam Aktive vom TTVC, aus Staatsforsten und von Post SV Cloppenburg.

Der langjährige Vorsitzende Otto Behrendt ging in seiner Rede vor allem auf das gelungene Jahr 2019 ein. „Die 50-Jahr-Feier in der Halle mit großem Rahmenprogramm und Grillspeisen war ein Erfolg. Danke an die vielen Helfer.“ Dass dadurch etwas mehr Geld vom Vereinskonto ausgegeben wurde und es deshalb ein Minus im Vergleich zum Vorjahr in der Vereinskasse gibt, konnten die Mitglieder verschmerzen.