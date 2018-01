Cloppenburg Wenn sie dafür sorgen wollen, dass sich dieser Gegner an ihnen die Zähne ausbeißt, müssen sie ihm gleich zu Beginn die Zähne zeigen, dann mit Biss um jeden Punkt kämpfen und am besten am Ende noch einen Zahn zulegen. Die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Cloppenburg stehen vor einer wahrlich schweren Aufgabe: Das Team des Trainers Panos Tsironis misst sich an diesem Sonntag ab 16 Uhr zu Hause mit Spitzenreiter BSV Ostbevern.

Und diese Herausforderung ist zwar eine große, aber keine unangenehme. Schließlich wäre alles andere als eine klare Niederlage des TVC (6., 20 Punkte) gegen den Titelanwärter (1., 37 Zähler) aus Cloppenburger Sicht eine positive Überraschung. Zumal der Druck auch aufgrund der Tabellensituation auf den Schultern der Gäste lastet: Die stehen zwar ganz oben, spüren aber den Atem des punktgleichen Verfolgers SF Aligse im Nacken. Ausrutscher können sie sich nicht leisten. „Von daher ist das doch eine schöne Aufgabe“, sagt Tsironis. „Wir haben doch nichts zu verlieren.“

Und völlig unwahrscheinlich ist ein TVC-Sieg nun auch wieder nicht. Schließlich haben die Cloppenburgerinnen dem Favoriten im Hinspiel einiges abverlangt. So hatte der TVC den ersten Satz mit 25:17 für sich entschieden und auch anschließend nicht locker gelassen. Am Ende siegte der BSV in 3:1-Sätzen und mit insgesamt nur neun Punkten mehr als der Gast. Kein Wunder also, dass Tsironis mit dem Auftritt seines Teams zufrieden war und nun sagt: „Es ist sehr schwierig Ostbevern zu schlagen, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Wir würden gerne mal für eine große Überraschung sorgen.“

Um die zu schaffen, müsse sich sein Team aber noch im Block und in der Annahme verbessern und vor allem effektiver im Angriff agieren. Insgesamt habe seine Mannschaft aber auch zuletzt beim TV Eiche Horn gut gespielt. Die 0:3-Niederlage nach Sätzen habe viel mit kuriosen Schiedsrichterentscheidungen zu tun gehabt (die NWZ berichtete).

Im Duell mit Ostbevern gelte es nun, sich 100 Prozent aufs Spiel zu konzentrieren – und zwar auch im Falle von Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Schließlich habe der BSV keine richtige Schwachstelle. „Sie haben zwei gute Zuspielerinnen, die zwar sehr unterschiedlich spielen, aber beide gut das Tempo wechseln können“, sagt Tsironis. „Ostbevern hat auch eine starke Diagonalspielerin, einen guten Mittelblock und zwei gefährliche Außenangreiferinnen. Nur die Libera war im Hinspiel nicht ganz so stark“, meint der TVC-Coach. „Wir müssen auf jeden Fall mehr Druck auf den Gegner ausüben als im Hinspiel.“

Die Voraussetzungen dafür, den Tabellenführer in Schwierigkeiten zu bringen, scheinen gegeben. Zumindest am Donnerstag sah es so aus, als stünde Tsironis sein Kader komplett zur Verfügung. So trainierte Jule Schnibbe am Dienstag erstmals nach ihrer Verletzungspause wieder mit. Nun gilt es für die Gastgeberinnen, die Zähne zusammenzubeißen und dem Spitzenreiter den Zahn zu ziehen, dass er drei Punkte aus Cloppenburg mitnehmen kann.