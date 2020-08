Fußball-Historie: „Mucki“, Willi und Wilhelmshaven

Cloppenburg /Wilhelmshaven Als der BV Cloppenburg im Nordwesten Niedersachsens noch eine große Nummer war, waren die Fußballer des Clubs heiß begehrt. Nicht nur auf dem Spielermarkt, sondern auch wenn es darum ging, Auswahlmannschaften auf die Beine zu stellen.

Auswahl-Kader 1950 Auswahl-Kader Niedersachsen Otte (Nordenham), Bartsch (TSR Wilhelmshaven), Kraft (BVC), Sturm (TSR Wilhelmshaven), Hoyer (Delmenhorst), Kruhl (TSR Wilhelmshaven), Kluge (TSR Wilhelmshaven), Fleischer (Delmenhorst), Grabowski (Oldenburg), Gerst (BVC), Aljets (TSR Wilhelmshaven); eingewechselt wurden: Schütte und Hase. Bremen Otten (Hastedt), Stolze (Grohn), Kapteina (Geestemünder SC), Schierloh (Komet), Heitmann (Wulsdorf), Bartling (Vegesack), Bier (TuRa), Purnhagen (Vegesack), Schröder (1860), Ahrens (Wulsdorf), Jannowitz (Grohn); eingewechselt wurden: Brünner und Winter. STT

So war es auch nicht verwunderlich, dass beim Auswahlspiel Niedersachsen-West gegen Bremen am 20. August 1950 zwei Spieler des BV Cloppenburg in der Startelf standen. Ernst „Mucki“ Kraft und Josef Gerst standen in der Anfangsformation. Spätestens mit seinem legendären Freistoßtor von der Mittellinie im Freundschaftsspiel des BV Cloppenburg gegen den VfB Oldenburg (3:2) hatte sich Kraft einen Namen gemacht.

• Starke Bremer

Die Klasse von Josef Gerst war ebenfalls bekannt. Durch seine Torgefährlichkeit gepaart mit einer Portion Spielwitz hatte sich Gerst zu einem bärenstarken Spieler entwickelt.

Kraft und Gerst trafen mit ihren Mitspielern auf einen Gegner, der über viel Klasse verfügte. Einer der Besten in der Bremer Auswahl war Willi Schröder (ATSV Bremen 1860). Auch Wilfried Kapteina (Geestemünder SC) war mit am Start. Beide Akteure sollten in ihrer weiteren Laufbahn für Furore sorgen.

• sturm mit Problemen

Der Trainer des niedersächsischen Fußball-Verbandes Walter Hollstein und die rund 5000 Zuschauer in Wilhelmshaven sahen eine flotte Begegnung. Allerdings tat sich der niedersächsische Innensturm um Gerst schwer.

Die Bremer waren es, denen das Führungstor gelingen sollte. Ahrens nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Niedersachsen-Auswahl zur Führung. Jene Führung hatte auch zur Halbzeitpause bestand.

• Bremens Bier trifft

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit machte Niedersachsen Druck. Das brachte die Gäste in die Bredouille, und Aljets staubte zum 1:1 ab. Nun schienen die Karten neu gemischt zu sein. Doch die Niedersachsen vergaben durch Gerst und Mittelstürmer Grabowski gute Chancen. Das sollte sich rächen. Bremens Bier markierte anschließend das 2:1-Siegtor der Gäste.

Die folgende Fußball-Spielzeit sollte für Gerst und Kraft vom BV Cloppenburg sowie Schröder einen unterschiedlichen Verlauf nehmen. Während die Cloppenburger mit ihrem Verein in der Amateuroberliga die Saison auf Rang neun beendeten, setzte Schröder mit seinem Verein, dem ATSV Bremen von 1860, ein Ausrufezeichen. Schröder gewann mit seinem Club 1951 die deutsche Amateurmeisterschaft. Bremen 1860 besiegte im Endspiel vor 70 000 Zuschauern den Karlsruher FV 3:2 (1:0).