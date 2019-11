Zukunft der BVC-Frauen ungewiss

Burhave

Tourismus In Butjadingen 20 Meter hohe Häuser am Burhaver Deich?

Die Berliner Helma Ferienimmobilien GmbH will auf der Dihstelhoff-Fläche in Burhave das Großprojekt realisieren. Die Erweiterung des Ferienparks am Meer war stets umstritten. Drei Jahre ruhte das Vorhaben. Nun soll es vorangetrieben werden.