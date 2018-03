Drantum 1000 Kilometer in 42 Stunden sind das große Ziel von Boris Guentel (55). Mit seinem Handbike, einer Fahrrad-Spezialanfertigung für Rollstuhlfahrer, will er diesen Rekord aufstellen.

Anfang Juli soll es soweit sein, nachdem im Jahr 2017 ein Versuch in Kappeln (Schleswig Holstein) misslang. Damals habe die Schaltung seines Fahrrades nach 300 Kilometern versagt, das soll ihm im Juli nicht passieren, so der Cloppenburger.

Am Dienstag stellte Guentel seine Planungen im Ecopark in Drantum, der Ort an dem der Rekordversuch über die Bühne gehen soll, vor. Die Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren auf der Ecopark-Allee wird Guentel dabei 270-mal durchfahren müssen, um den Rekord zu knacken. Die Strecke selbst sieht er als gut geeignet an.

Eine besondere Rolle spielen auch die Temperaturen am Tag des Rekordversuches. „Ideal sind 20 bis 22 Grad“, sagt Guentel.

Damit der Rekord auch offiziell anerkannt wird, wird die Fahrt über Satellit verfolgt, die ermittelten Daten schließlich in Stuttgart ausgewertet. Darüber hinaus wird im Vorfeld das Handbike in Hamburg einer genauen Kontrolle unterzogen.

Kontrolliert wird während des Rennens auch der Gesundheitszustand von Guentel, außerdem gibt es ein Begleitfahrzeug, das immer an seiner Seite sein wird, da die Strecke während des Rekordversuches nicht für den normalen Verkehr gesperrt ist. Darüber hinaus soll es Pausen geben, in denen Guentel verschnaufen, etwas essen und zur Toilette kann.

Unterstützt wird Guentel bei seinem ambitionierten Vorhaben von einem zehnköpfigen Team. „Ohne die Helfer kann der Rekordversuch nicht klappen“, weiß der Radfahrer. Denn seine Helfer leisten im Bedarfsfall technischen Support und kümmern sich auch um Guentels Bedürfnisse.

Zur Vorstellung des Handbikes waren auch Bürgermeister Michael Fischer und Ecopark-Geschäftsführer Uwe Haring gekommen, die Guentel – der sich über viele Zuschauer, die ihn bei seinem Rekordversuch unterstützen, freuen würde – viel Erfolg wünschten.