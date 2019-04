Elbergen Der Bezirksverband Hümmling-Friesoythe-Löningen der Historischen Schützen hat jetzt die Sieger der Bezirksmeisterschaften in Elbergen geehrt. An den Titelkämpfen nahmen alle sechs Bruderschaften teil.

Dabei zeigte sich eine klare Dominanz der St.-Johannes-Bruderschaft Markhausen, die mit 14 Mannschaftssiegen und 19 Einzelsiegern aufwarten konnte. Daneben gab es noch drei zweite und zwei dritte Plätze in den Mannschaftswertungen sowie 16 silberne und 14 bronzene Nadeln.

Das Werlter Team verbuchte in der Mannschaftswertung vier Siege, fünf zweite und einen dritten Platz. In der Einzelwertung errangen 15 Schützen eine goldene, neun Schützen eine silberne und sieben Schützen eine bronzene Nadel. Für Elbergen wurden vier Mannschaftssiege, fünf zweite und drei dritte Plätze notiert. Zwei goldene Siegernadeln, vier silberne und sechs bronzene Nadeln gab es für die erfolgreichen Schützen.

Petersdorf holten drei Siege und einen zweiten Platz in der Mannschaftswertung sowie zwei goldene, sieben silberne und vier bronzene Nadeln. Liener belegte einen zweiten und zwei dritte Plätze in der Mannschaftswertung sowie drei Einzelsiege und einen dritten Platz in der Einzelwertung. Die Bilanz der Thüler Schützen war ein dritter Platz in der Mannschaftswertung sowie zwei goldene, drei silberne und vier bronzene Siegernadeln. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Werlter und Petersdorfer hatten die guten Pistolenschützen.