Steinkamp trainiert Viktoria

Elisabethfehn Fußball-Kreisklassist Viktoria Elisabethfehn hat nach dem überraschenden Abgang von Spielertrainer Björn Bullermann in Frank Steinkamp einen neuen Coach gefunden. Der Neue auf der Bank kennt die 1. Kreisklasse gut, war er doch sieben Jahre lang als Trainer des inzwischen in tieferen Regionen spielenden SC Kampe/Kampferfehn (3. Kreisklasse, Staffel III) tätig. „Frank und ich hatten gute Gespräche und eine gemeinsame Idee, wie wir die Mannschaft in der 1. Kreisklasse stabilisieren wollen“, sagte Viktorias Fußballobmann Claas Wallschlag.

Trotz des Abstiegs und der Unruhen rund um den Trainerwechsel bleibe die Mannschaft im Kern zusammen. Nachdem Björn Bullermann (SV Thüle) und Barik Coskun (BW Ramsloh) bereits als Abgänge feststehen, wird sich nun auch Niklas Mattwig verändern. Er schließt sich dem Kreisligisten STV Barßel an.

„Von allen anderen Spielern habe ich die Zusage für die neue Saison. Als Neuzugang steht Sven Janssen vom FC Sedelsberg fest. Zudem suchen wir noch einen spielenden Co-Trainer. Hier können sich Interessierte gerne bei mir melden“, sagt Wallschlag (Telefon 0160/92892328).