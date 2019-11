Ellerbrock In der Ortschaft Ellerbrock leben etwas mehr als 300 Menschen. Die meisten davon sind Mitglied im Sportverein Marka Ellerbrock und die feierten im Ellerbrocker Saal am vergangenen Wochenende das traditionelle Winterfest. „Volle Hütte“ vermeldete der Vorstand des Clubs.

Vorsitzender Heiner Hachmöller begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Darunter auch Abordnungen von Schützenvereinen. Nachdem sich die Gäste mit Kohl- und Pinkel gestärkt hatten, nahm der Vorstand einige Ehrungen vor. Die silberne Ehrennadel erhielt Benedikt Niemeyer. Er fungierte in vielen Bereichen als Betreuer und ist Leiter der „Nikolausgruppe“. Derzeit laufen für das Nikolausspiel wieder die Vorbereitungen. „Er hat die Auszeichnung sehr verdient“, sagte Hachmöller. Ebenso wie Markus Huntemann. Er kickt bei den Alten Herren und ist seit vielen Jahren im Vorstand aktiv. Dafür gab es ebenfalls die silberne Ehrennadel. Auch für die Ehefrau des Vorsitzenden Brigitte Hachmöller gab es diese Auszeichnung. Dazu meinte Ehemann Heiner: „Meine Frau unterstützt mich tatkräftig bei der Vorstandsarbeit und ist auch sonst mit Leib und Seele für den SV Marka Ellerbrock aktiv.“

Bei der Tombola mit über 150 Preisen gehörten Reisen zu den Hauptgewinnen. Eine Reise an die Nordsee gewann Hermann Preuth, eine Reise an die Ostsee Julia Siemer und ebenfalls an die Ostsee geht es für Heike Barlage. Anschließend wurde bis in den frühen Morgenstunden kräftig das Tanzbein geschwungen.