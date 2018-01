Emstek Ein wenig gewurmt haben dürfte es den einen oder anderen Fan des SV Emstek ja schon, dass im Vorjahr ausgerechnet Gemeinderivale SV Höltinghausen beim Hallenfußball-Turnier des SVE triumphierte. Umso schöner wäre es für die Emsteker, wenn der Jubilar am Ende des Jubiläumsturniers Grund zum Jubeln hätte. Nach dem Finale ihres 25. verlängerten Turnierwochenendes am späten Sonntagnachmittag würden die Gastgeber ihren Anhängern gerne den Wessendorf-Cup präsentieren. Manchmal ist es eben am schönsten, wenn sich der Jubilar selbst beschenkt.

Die Vermutung, dass es sich der Gastgeber deshalb so einfach wie möglich machen will, ist allerdings unbegründet. Ganz im Gegenteil: Wer sich über die Teilnehmer des Turniers, das an diesem Sonntag um 14 Uhr in der Halle an der Ostlandstraße beginnt, informiert, findet ein topbesetztes Feld vor.

So spielt in Gruppe A eine Mannschaft Werder Bremens. „Wir wissen nicht genau, welche Spieler kommen“, sagt Bernd Michael Lüske vom SV Emstek, „aber wir vermuten, dass es ein ähnliches Team wie bei unserem 20. Turnier sein wird. Damals war es eine verstärkte U-19. Die Spieler sind jung, aber ungemein stark.“ Leicht werden es die Talente der Grün-Weißen allerdings nicht haben: Sie treffen in der Vorrunde auf Landesligist SV Bevern, Bezirksligist TuS Emstekerfeld und Kreisligist SV Molbergen, der in der Halle immer mal wieder groß aufgespielt hat.

Vorjahressieger SV Höltinghausen darf natürlich nicht fehlen. Der Bezirksligist trifft in Gruppe B auf Gastgeber SV Emstek, der inzwischen in der Kreisliga spielt. Mit dem Oberligisten BV Cloppenburg und Bezirksligist SV Thüle haben die Gemeinderivalen starke Konkurrenz. „Wir gehen davon aus, dass für den BVC eine Kombination aus erster und zweiter Mannschaft sowie A-Junioren antreten wird“, sagt Lüske.

Umso spannender dürfte es am Sonntag in Emstek werden. Wer ab 16.48 Uhr in den Halbfinalspielen stehen wird, ist nicht vorauszusagen. Spannend dürfte es aber auch schon am Freitag zugehen, wenn ab 18.30 Uhr in der Ostlandstraße um den Cross-Cup gekämpft wird. Die Teilnehmerteams spielen alle auf Kreisebene: In Gruppe I ringen der SV Cappeln, die DJK Elsten, der SC Sternbusch und der BV Varrelbusch ums Weiterkommen, während sich in Gruppe II der SV Höltinghausen II, der BV Essen II, der BV Bühren und der SV Emstek II messen.

Das sind aber längst noch nicht alle Turniere, die der SVE organisiert. Schon an diesem Donnerstag beginnt um 18 Uhr ein vereinsinternes Turnier, am Freitag spielen F-Junioren (9 Uhr) und D-Junioren (13 Uhr). Die G-Junioren sausen am Samstag ab 8.30 Uhr durch die Halle, bevor ab 13.30 Uhr die Teilnehmer des Jux- und Hobby-Turniers auf Torejagd gehen. Bereits um 8.30 beginnt auch das E-Junioren-Turnier am Sonntag.