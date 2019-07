Emstek Am Sonntagnachmittag genossen die Besucher des Emsteker Margarethenmarktes den Bummel über die Kirmesmeile mit einer Kaffee- und Kuchentafel im Festzelt sowie der musikalischen Unterhaltung durch „Die 4 lustigen 5“. Auch in den Geschäften herrschte am verkaufsoffenen Sonntag reger Andrang.

Der Samstag startete mit einer großen Luftballon-Aktion. Jedes Kind erhielt eine Teilnahmekarte, die es ausgefüllt mit Namen und Adresse an seinen Ballon binden konnte. Nach einem heftigen Regenschauer zählte Bürgermeister Michael Fischer den Countdown herunter und auf Kommando ließen die Kinder ihre Ballons vom Marktplatz aus starten. Nun heißt es nur noch „Daumen drücken“ und auf günstige Winde hoffen, denn das Kind, dessen Ballon am Weitesten fliegt, kann gewinnen. Dazu muss die Teilnahmekarte vom Finder an die Gemeinde Emstek zurückgeschickt werden.

Anschließend eröffnete Fischer mit dem Fassanstich und Freibier offiziell den Margarethenmarkt. Mit dem Bummelpass der Gemeinde konnten die jüngsten Kirmesbesucher am Samstag zu günstigeren Konditionen Karussell fahren, Entenangeln und Rabatt-Gutscheine an verschiedenen Verkaufsständen einlösen.

Dann wurde es sportlich. Der Bauhof der Gemeinde hatte den Marktplatz in eine Beachvolleyball-Fläche verwandelt und mit der Kirmeseröffnung startete auch der Wettbewerb, zu dem sich 13 Hobby-Mannschaften angemeldet hatten. Die Spielerinnen und Spieler ließen sich auch von einem Gewitter, das mit heftigem Regen über die Gemeinde zog, nicht abschrecken. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde der Wettbewerb fortgeführt und die Spielerinnen und Spieler von den Zuschauern begeistert angefeuert.

Im ersten Halbfinale unterlagen „DieDa“ knapp mit 17:19 gegen „Im Po Sand“. Im zweiten Halbfinale setzte sich „Irgendwas cooles“ mit 18:12 gegen die „Beach-Bang-Theorie“ durch. Das abschließende Finale ging über zwei Gewinnsätze. Dabei setzte sich „Im Po Sand“ klar mit 2:0-Sätzen gegen „Irgendwas cooles“ durch. Bei der Siegerehrung wurden die Teams „Im Po Sand“ (erster Platz), „Irgendwas cooles“ (zweiter Platz) und „DieDa“ (dritter Platz) jeweils mit einem Pokal geehrt.

Die Band „Mofa 25“ hatte aufgrund des unbeständigen Wetters ihren Auftritt abgesagt.