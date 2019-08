Emstekerfeld Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Emstekerfeld haben den Einzug ins Bezirkspokal-Achtelfinale knapp verpasst. Sie verloren am Mittwochabend ihr Drittrunden-Heimspiel gegen Tur Abdin Delmenhorst mit 3:5 nach Elfmeterschießen. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Die Emstekerfelder waren ganz gut in die Begegnung gestartet. Sie waren feldüberlegen, aber sie erspielten sich keine zwingenden Torchancen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verflachte jedoch erstmal die Begegnung, ehe sie nach einer halben Stunde wieder an Fahrt aufnahm. Die Delmenhorster kamen zu zwei guten Gelegenheiten. Zuerst hatten sie Pech mit einem Pfostenschuss (29.). Dann verhinderte Emstekerfelds Torhüter Lennart Debbeler mit einer starken Fußabwehr einen Rückstand (30.).

In der 37. Minute bekamen die Delmenhorster einen Freistoß zugesprochen. Diesen beförderte ihr Kapitän Can-Dennis Blümel ins Emstekerfelder Tor (37.). „Der Ball flog zwar in die Torwartecke, aber der Freistoß war auch gut geschossen“, meinte Emstekerfelds Teammanager Torsten Kliefoth nach Spielende.

In der zweiten Halbzeit drehten die Emstekerfelder auf. Sie drängten auf den Ausgleich. Folgerichtig gelang ihnen auch der verdiente Ausgleich durch Christian Alfers (70.). Anschließend machten die Emstekerfelder weiter Dampf. Alfers hatte noch zweimal die Führung auf dem Fuß. Auch Jacob Thien zielte zu ungenau. Sein Schuss flog drüber. „Es sollte leider nicht sein, somit musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen“, berichtete Torsten Kliefoth.

In diesem Nervenspiel leisteten sich die Emstekerfelder laut Kliefoth durch Thien und Raphael Wedemeyer zwei Fehlschüsse. Zwar konnte Debbeler einen Delmenhorster Elfmeter entschärfen, doch in der Endabrechnung sollte dies nicht reichen. „Schade, dass wir es nicht gepackt haben“, so Kliefoth.

Tore: 0:1 Blümel (37.), 1:1 Alfers (70.).

TuS Emstekerfeld: Debbeler - Hoppmann, Tönnies, Thien, Claus (65. Plaspohl), Wedemeyer, Beitelmann, Buchmüller (46. Alfers), Aydin, Backhaus, Blömer.

Schiedsrichter: Thomas Bünnemeyer (GW Mühlen).