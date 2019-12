TuS-Heimspiel steht kurz vor der Absage

Emstekerfeld /Lastrup Das für diesen Samstag, 14. Dezember, terminierte Heimspiel des TuS Emstekerfeld in der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Lastrup (Anpfiff, 14 Uhr) wird wohl ausfallen. „Wir stehen kurz vor einer Absage der Partie, weil der Platz durch den Regen der vergangenen Tage schon arg in Mitleidenschaft gezogen worden ist“, sagte Emstekerfelds Trainer Volker Kliefoth am Donnerstag.

Derweil wird der TuS auf dem Transfermarkt wohl keine Aktivitäten in der Winterpause unternehmen. „Geplant ist erstmal nix“, so Kliefoth.