Oldenburg

Inklusion Im Nordwesten Hier finden Menschen mit Behinderung ein offenes Ohr

Hinter der Abkürzung EUTB verbirgt sich ein Angebot, das immer mehr Menschen in der Region in Anspruch nehmen. Anlaufstellen gibt es unter anderem in Oldenburg, dem Ammerland und im Oldenburger Münsterland. Hinter den Beratungen steht ein besonderes Konzept.