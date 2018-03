Essen Als Fußball-Trainer muss man häufig viel Geduld aufbringen, aber besonders um diese Jahreszeit mit den Wetterkapriolen während dieser Saison. So wartet der BV Essen in der Fußball-Landesliga auf seinen ersten Einsatz 2018 und möchte an diesem Sonntag um 15 Uhr den Tabellenführer VfL Oythe zum Spitzenspiel begrüßen.

Wenn da nur nicht diese Prognosen wären, die von Temperatursturz und Frost berichten. „Es grenzt allmählich an Wettbewerbsverzerrung. Da sind Mannschaften, die müssen bis zu acht Spiele nachholen“, sagt BV Essens Trainer Wolfgang Steinbach, der natürlich hofft, seine Mannschaft trotz fehlender Wettkampfpraxis bestens vorbereitet in das Duell mit dem Tabellenführer schicken zu können. Dabei konnte er zumindest, der Spielausfälle wegen, den Gegner beobachten, was allerdings auch die Problematik in dieser Saisonphase deutlich macht. Denn während der BV Essen seit dem 0:3 im Heimspiel gegen BW Papenburg am 3. Dezember kein Punktspiel mehr absolvierte, brachte der VfL Oythe im Jahr 2018 schon drei Partien über die Bühne.

Zuletzt gab es einen 3:1-Heimsieg gegen den Neuling Heidmühler FC mit einem herausragenden Philip Schönewolf, der seine ersten drei Saisontreffer für den VfL markierte, nachdem die Gäste 1:0 in Führung gegangen waren. „Das war schon überzeugend, was der VfL Oythe geboten hat. Er ist ausgezeichnet besetzt, hat spielerisch viel drauf und ist außerdem bei Standardsituationen brandgefährlich“, sagt Steinbach. Sein Lob galt auch für den Auftritt der Oyther zu Hause gegen den SC Melle, der jedoch 2:3 verloren ging, weil Oythe zu viele Möglichkeiten ausließ, dafür eine Woche später beim starken Gastgeber Vorwärts Nordhorn und einem 1:1 dann wieder seine Klasse bestätigte.

Für den BV Essen wird es zunächst darauf ankommen, schnell in den Wettkampfmodus zu kommen, dabei sehr diszipliniert zu spielen, was vor allem für die Taktik gilt. Als gutes Vorbild mag dabei das Hinspiel im September dienen, als in einem gutklassigen Duell der Neuling in Oythe ein verdientes 0:0 erreichte. Damals fehlte Neuzugang Maviento Gobitaka, der auch an diesem Sonntag nicht mitwirken kann, denn ein Muskelbündelriss im Oberschenkel macht eine längere Pause erforderlich. Eine Zwangspause muss Marc Steinkraus abbrummen, der gelb-gesperrt ist. Angesichts des kleinen Kaders hofft Steinbach, dass die erkälteten Akteure wie Dio Ypsilos oder Michael Schaubert wieder fit sind.