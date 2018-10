Essen Es geht doch, es läuft sogar wieder in der Offensive, da gelingt dann auch mal ein Sprung: Die Landesliga-Fußballer des BV Essen haben am Sonntag zu Hause das wichtige Spiel gegen GW Mühlen 3:2 gewonnen und sich so erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte verbessert. Das Team des Trainers Luc Diamesso sprang von Rang elf auf Platz acht. „Das ist schon das siebte Spiel ohne Niederlage in Folge“, freute sich der Essener Coach, dessen Team sich aufgrund vieler Unentschieden schwergetan hatte, unten herauszukommen.

Das Spiel gegen Mühlen hatte den BVE allerdings auch einiges an Mühe gekostet. „Wir haben das Spiel kontrolliert, aber den Gegner immer wieder zu Kontern eingeladen“, sagte Diamesso. „Daran müssen wir noch arbeiten.“

Die Arbeit der zurückliegenden Wochen machte sich derweil in der 17. Spielminute bemerkbar: Einen schönen Spielzug der Essener schloss Joshua Sausmikat zum 1:0 für den Gastgeber ab. Allerdings hatte die Führung nicht lange Bestand. In der 30. Minute liefen die Essener in einen Konter, den Hubertus Blömer erfolgreich abschloss. Und mit diesem Zwischenstand von 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Aber nach Wiederanpfiff sollte es nicht lange bis zum nächsten BVE-Treffer dauern: So wurde Toni Rendic im Strafraum der Grün-Weißen gefoult, und David Pankratz verwandelte den fälligen Elfmeter in eine 2:1-Führung der Gastgeber (54.).

Doch zu Luc Diamessos Leidwesen sollte dies nicht der einzige Elfmeter in diesem Spiel bleiben. So drohte Ungemach nach einem etwas zu energischen Einschreiten von BVE-Torwart Tiberius Bosilca im Strafraum – und zwar den folgenden Elfmeter zu verwandeln. Und dies gelang ihm. Tom Ungemach traf zum 2:2-Ausgleich (76.).

Aber nun bewiesen die Essener Moral. Trotz der zwei Rückschläge wollten sie noch immer unbedingt drei Punkte statt einen Zähler abräumen. Und tatsächlich: Der eingewechselte Janek De-Buhr schob nach einem schnellen Gegenzug zum 3:2 für den BVE ein. „Der Sieg ist verdient“, freute sich Diamesso nach dem herbeigesehnten Schlusspfiff.

Tore: 1:0 Sausmikat (17.), 1:1 Blömer (30.), 2:1 Pankratz (54., FE), 2:2 Ungemach (76., FE), 3:2 De-Buhr (82.).

BV Essen: Bosilca - Pankratz, Baran (75. Rogaqi), Biermann, Akbulut - Rendic, Niemeyer - Hardt, Schaubert (90.+3 Wielspütz) - O. Ihnken (78. De-Buhr) - Sausmikat.

Sr.: Hendrik Dettmer (Ankum).