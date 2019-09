Essen Das war nicht einfach, und deswegen muss man einfach mit der Ausbeute zufrieden sein: Die Landesliga-Fußballer des BV Essen haben am späten Freitagabend einen Punkt, und zwar ihren ersten Auswärtszähler in dieser Saison, aus Dinklage entführt. 1:1 stand es nach 45 und nach 90 Minuten. „Ich bin froh über den Punkt und dass wir die Ruhe bewahrt haben“, sagte Trainer Mohammad Nasari. „Das hätte uns vor ein paar Wochen keiner zugetraut.“

Zumal Nasari der Nebenplatz in Dinklage nicht wie ein Fußballfeld, sondern wie ein „Kampf-Platz“ vorgekommen war. „Die Zuschauer waren sehr nah dran, und der Druck auf den Schiedsrichter war groß.“

Aber auch die Essener machten Druck. „Wir haben über 70 Minuten mehr Spielanteile gehabt, haben unsere Angriffe aber oft nicht sauber zu Ende gespielt“, sagte Nasari. In der 15 Minute gelang dies dann aber doch mal: Marten Niemeyer bediente Vafing Jabateh, der zur Essener Führung einschoss.

Anschließend haperte es bei vielversprechenden Essener Angriffen oft am letzten Pass. Und das Team Steffen Burys, der zuvor den SV Altenoythe und den BV Cloppenburg trainiert hatte, kam kurz vor der Pause zum Ausgleich.

„Eigentlich waren wir gut auf die gefährlichen Standards vorbereitet“, ärgerte sich Nasari über das 1:1 in Folge eines Eckballs in der 43. Minute. Steffen Espelage köpfte zum Ausgleich für den TV Dinklage ein. In der zweiten Hälfte blieb das Spiel intensiv und spannend. Es endete aber mit einem Wermutstropfen für die Essener. In der 89. Minute grätschte Johannes Wielspütz einen Dinklager Spieler an der Mittellinie von vorne um. Für diese Aktion zeigte ihm der Unparteiische Marc Lübbers glatt Rot.

„Er soll den Dinklager am Knöchel getroffen haben, mit dem Platzverweis müssen wir jetzt leben“, sagte Nasari, der nach dem Spiel vor allem seinen Co-Trainer Timi Kastanis lobte. „Es ist auch sein Verdienst, dass wir immer so gut über unsere Gegner informiert sind. Er schaut sich mit mir die Spiele der anderen Mannschaften an.“ Den nächsten Gegner kennen die Essener aber sowieso richtig gut. Am kommenden Mittwoch wird Gemeinderivale SV Bevern in Essen vorstellig (Anstoß: 20 Uhr).

Tore: 0:1 Jabateh (15.), 1:1 Espelage (43.).

BV Essen: Kay - Schaubert, Buzi, Wielspütz, Maletzko, O. Ihnken (85. Al Awie), Bojang, P. Ihnken (80. Scholz), Rostowski (70. Muresan), Niemeyer, Jabateh.

Schiedsrichter: Marc Lübbers (Wesuwe).