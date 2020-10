BV Essen schlägt BW Lohne

Essen /Lohne Der Fußball-Landesligist BV Essen hat eine gelungene Generalprobe vor seinem möglichen Landesliga-Gastspiel am Sonntag, 25. Oktober, um 14 Uhr in Papenburg hingelegt. Die Essener besiegten am Donnerstagabend BW Lohne, Tabellenzweiter der Oberliga Weser- Ems, Lüneburg, mit 5:3-Toren.

Seine Mannschaft habe es richtig gut gemacht, sagte BVE-Trainer Mohammad Nasari auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Läuferische habe gestimmt, das Tempo ebenfalls. Auch legten die Essener eine disziplinierte Spielweise an den Tag. „Mein 18-jähriger Torwart Vincenz Busse hat seine Sache ebenfalls gut gemacht“, freute sich Nasari.

Busse lief auf, weil Janne Kay aus privaten Gründen passen musste. Nasari bedankte sich zudem bei BW Lohne für das Zustandekommen dieses Testspiels.