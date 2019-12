Nasari holt Pankratz zurück

Essen Sie konnten ihn noch einmal für sich gewinnen und hoffen, mit ihm im Team noch häufiger zu gewinnen: David Pankratz kehrt zum Fußball-Landesligisten BV Essen zurück, das gab BVE-Trainer Mohammad Nasari am Montagmittag bekannt. Der 33-jährige Georgier war im Sommer aus Essen zum Bezirksligisten BW Lüsche gewechselt. „Er hat noch Feuer in sich und will noch ein halbes Jahr auf höherem Niveau spielen“, sagte Nasari.

Pankratz kann als rechter Abwehrspieler, aber auch als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld spielen. Vor seinem Engagement in Lüsche und Essen war er für den TuS Bersenbrück aufgelaufen.