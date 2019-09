Engelberg holt mit SVP in Essen drei Punkte

Essen /Peheim Die Fußballer des SV Peheim haben am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei der Reserve des BV Essen 3:2 (2:1) gewonnen. Für Peheims Trainer Thorsten Engelberg war es eine besondere Begegnung. Schließlich hatte er einige Jahre den BV Essen II trainiert.

Die erste halbe Stunde ging klar an die Gäste. In jener Phase entpuppte sich Tobias Bruns als treffsicherer Freistoßschütze. Zwei direktverwandelte Freistöße von ihm landeten nämlich im Essener Tor (22., 27.). Kurz vor der Halbzeitpause bekamen die Essener nach einem Foul an Niklas Gerullis im Strafraum der Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Jetmir Sopa zum Anschlusstreffer (41.).

Nach dem Seitenwechsel besaß die BVE-Reserve in der 72. Minute durch Fabian Renner die größte Chance auf den Ausgleich. Seine Direktabnahme aus 18 Metern lenkte Peheims Schlussmann Johannes Schrand jedoch über das Tor. Neun Minuten später erhöhte Mario Olliges per verwandeltem Foulelfmeter auf 3:1 für die Gäste. Essen II verkürzte noch durch Edison Krasniqi, aber zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

Tore: 0:1, 0:2 Bruns (22., 27.), 1:2 Sopa (41., Foulelfmeter), 1:3 Olliges (83., Foulelfmeter), 2:3 Krasniqi (89.).

Sr.: Quandt (Falkenberg); Sr.-A.: Rolfes, Abeln.