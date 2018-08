Schaubert gibt Montag Entwarnung

Essen Erleichterung bei Fußball-Landesligist BV Essen: Leistungsträger Michael Schaubert, der am Sonntag während des Spiels beim SV Holthausen-Biene verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden war, hat Entwarnung gegeben. „Ich habe mit ihm telefoniert, es ist zum Glück nur eine Prellung der Hüfte“, sagte BVE-Coach Luc Diamesso am Montagmittag.

Derweil bleibt Diamesso allerdings bei seiner Einschätzung, dass es zu lange gedauert habe, bis ein Rettungswagen vor Ort gewesen sei. Beim SV Holthausen-Biene war die Darstellung des BVE-Trainers auf Kritik gestoßen. Man habe nicht lange auf den Rettungsdienst warten müssen. So sagte Thomas Reichel aus dem Trainer- und Betreuerstab des Tabellensechsten der Landesliga: „Ich habe als Verantwortlicher von Holthausen-Biene den Krankenwagen gerufen.“ Es habe neun Minuten gedauert, bis er da gewesen sei.