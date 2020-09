Leichtathletik: Falkenberger Andreas Kuhlen läuft in Lübeck Landesrekord

Falkenberg /Lübeck Andreas Kuhlen, Leichtathlet der LG Braunschweig aus Falkenberg, ist am Freitag beim 1. Läuferabend des Kreisleichtathletik-Verbandes Lübeck einen neuen Niedersachsenrekord über eine Meile der M-35 gelaufen. Er siegte in seiner Altersklasse in 4:23,41 Minuten. Der bisherige Rekord von 4:25,25 Minuten über die Meile der M-35 hatte länger als 17 Jahre Bestand. Markus Pingpank hatte ihn am 21. Mai 2003 in Lehrte aufgestellt.

Mitstreiter Kuhlens in Lübeck war Mittelstreckler Lennart Jordan aus Hamburg, der ihm half, das Tempo hochzuhalten. Eine Meile ist 1609,34 Meter lang.