Friesoythe In einem Elfmeterkrimi konnten die A-Junioren des Sportvereins Hansa Friesoythe das Endspiel um den Fußball-Bezirkspokal mit 5:4-Toren gegen den FC Schüttorf für sich entscheiden. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

Vor einer großen Zuschauerkulisse im Hansastadion, darunter auch zahlreiche Fans des Gastvereins, entwickelte sich gleich nach Anpfiff des sicher leitenden Schiedsrichters Janik Weinkauf aus Oldenburg ein flottes Pokalspiel des Nachwuchses. Das Endspiel stand auf einem technisch hohen Niveau. Aber beide Mannschaften zeigten sich auch kämpferisch.

Allerdings wurde die Härte hier und da schon übertrieben, und Schiri Weinkauf musste die gelbe Karte zücken. Insgesamt gesehen verlief das Finale aber sehr fair. Die besseren Chancen hatten in der ersten Halbzeit die Gäste aus Schüttorf. Sie hätten durchaus mit ein bzw. zwei Toren in Führung gehen können. Die Chancen der Hansestädter hielten sich in Grenzen. Nach der Pause das gleich Bild: In der 54. Minute fiel dennoch der glückliche Führungstreffer für den SV Hansa durch ein Eigentor. In der 84. Spielminute gelang durch Louis Schwendrat dem FC Schüttorf der Ausgleich. So blieb es bis zum Abpfiff.

Was folgte war das Elfmeterschießen, das die Elf um Trainer Andrej Schweizer und Felix Eropkin glücklich mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Der Jubel bei der Hansa-A-Jugend war riesengroß. Hängende Köpfe dagegen beim FC Schüttorf, der sich aber als fairer Verlierer erwies. Die Schale überreichte der Vorsitzenden des Bezirksjugendausschusses Kurt Rietenbach.

Kader Hansas: Simon Menzen, Joost Kleefeld, Jan Ruhe, Sören Hinrichs, Ivan Ridcer, Cedric Knese, Fynn Siemer, Simon Bruns, Lucas Duen, Redor Nimr, Fabian Pfeiffer, Paul Meyer, Felix Ziemba, Lutz Meyer, Oliver Jordan, Jeremy Knese, Sulaiman Faratol, Jan Sieger.

Trainer: Andrej Schweizer. Co-Trainer: Felix Eropkin.