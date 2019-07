Friesoythe /Altenoythe Die Gesundheitssport-Kooperation Altenoythe-Mehrenkamp-Friesoythe gibt ihr Herbst-/Winterprogramm 2019 bekannt.• Tabata/Hiit: ab 6. August, 20 bis 21 Uhr, Turnhalle Altenoythe, zehn Termine, effiziente Trainingsmethode zur Fettverbrennung durch hohe, kurze Intensität der Bewegungsabläufe, immer dienstags mit Sigrid Waldow, Infos unter Telefon 04491/40436 oder www.sva-altenoythe.de• Langhantel Fitnesstraining, ab 7. August, 20 bis 21 Uhr, Turnhalle Altenoythe, zehn Termine umfassendes Ganzkörper-Workout zur Kräftigung der Hauptmuskelgruppen mit individuell angepassten Trainingsgewichten, geeignet für Männer und Frauen, immer mittwochs mit Sigrid Waldow, Infos unter Telefon 04491/40436• Zumba, Kursus a: ab 19. August immer montags, 19.30 bis 20.30 Uhr, Sporthalle, Großer Kamp; Kursus b: ab 13. August immer dienstags, 20 bis 21 Uhr, Sporthalle Altenoythe, beide Kurse an sieben Abenden mit Carmen Laut, Anmeldung unter Telefon 0171/4096098• Pilates, ab 20. August, 19 bis 20 Uhr, Turnhalle Altenoythe, systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur an zehn Terminen, immer dienstags mit Sigrid Waldow, Infos: Telefon 04491/40436• Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining, ab 20. August, 20 bis 21 Uhr, Halle am Hansaplatz Friesoythe, immer dienstags, Info bei Sonja Pahlke, Telefon 04491/2611• Beckenbodentraining und sanfte Ganzkörpergymnastik: ab 22. August, 18 bis 19 Uhr, Sporthalle, Großer Kamp Ost in Friesoythe, spezielles Training der Beckenbodenmuskulatur mit Haltungsschulung und Ganzkörpertraining, immer donnerstags mit Carola Reiners• Power Man: ab 22. August, 21 Uhr, Sporthalle, Großer Kamp Ost in Friesoythe, zwölf Abende umfassendes vielseitiges Programm zur Kräftigung und Mobilisation, Ausdauer- und Koordinationstraining (für Männer), immer donnerstags mit Viddene Heim Derieux • ADI-Sport, ab 22. August, 19.30 bis 20.30 Uhr, Turnhalle Altenoythe, Training für Menschen mit Übergewicht an zehn Terminen, bänder- und gelenkschonend, immer donnerstags mit Sigrid Waldow, Infos unter Telefon 04491/40436• Fit und Gesund, ab 27. August, 17.30 bis 18.30 Uhr, Sophie-Scholl-Schule Altenoythe, Ziele: Ausdauer steigern, Kraft stärken, Koordination verbessern und Entspannung herbeiführen, wird von den Krankenkassen bezuschusst, immer dienstags mit Doris von Uchtrup, Telefon 04491/2025• Funktionales Ganzkörpertraining mit Aroha und Faszio, ab 3. September, 19 Uhr, Sporthalle, Großer Kamp Ost in Friesoythe, vielseitiges Fitnessprogramm mit Schwerpunkten Ausdauertraining, Faszientraining, Mobilisation, Kräftigung, immer dienstags mit Carola Reiners• Ganzkörpertraining mit Ausdauer nach dem Cardio Aktiv Prinzip, ab 3. September, 20 bis 21 Uhr, Sporthalle, Großer Kamp Ost in Friesoythe, zwölf Abende umfassendes gesundes Ausdauertraining für Sportneu- oder -wiedereinsteiger mit vielseitigen Spiel- und Übungsformen, wird von den Krankenkassen bezuschusst, immer dienstags mit Carola Reiners• Fit bis ins hohe Alter, ab 6. September, 17 bis 18 Uhr, Bali Fitnessstudio Friesoythe, zwölf Abende umfassendes Ganzkörperkräftigungstraining für Männer und Frauen, die auch im Alter ihren Alltag allein bewerkstelligen möchten mit Kraft, Elan und Beweglichkeit, wird von den Krankenkassen bezuschusst, immer freitags mit Carola Reiners.• Yoga, Kursus a: montags, 19.30 Uhr, Caritas-Kindergarten Altenoythe; Kursus b: mittwochs, 18.15 Uhr, Bali Fitnessstudio Friesoythe; Kursus c: freitags, 15.30 Uhr, Bali Fitnessstudio; Kursus d: freitags, 10.15 Uhr, Bali Fitnessstudio; Anmeldung und Information über Termine: Yoga@claudia-schwienhorst.de

Nähere Information zu allen Kursen und Anmeldungen sind möglich bei Carola Reiners unter Telefon 04491/1587 oder bei den Übungsleiterinnen, die die Kurse anbieten.