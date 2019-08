Friesoythe Auch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Friesoythe beginnt bald das neue Schuljahr. Der erste Schultag in den Vollzeitschulformen der BBS ist an den Standorten Thüler Straße 13, Scheefenkamp 30 und Dr.-Niermann-Straße 8 am Donnerstag, 15. August, von 8 bis 11.30 Uhr. Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 der Beruflichen Gymnasien ist der erste Schultag am Freitag, 16. August. Die Stundenpläne hängen in der Pausenhalle aus. Der Unterricht der Teilzeitschulformen beginnt an unterschiedlichen Tagen: • Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel/Verkäuferin/Verkäufer: erstes Ausbildungsjahr: Montag, 19. August; zweites Ausbildungsjahr: Mittwoch, 21. August; drittes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 22. August. • Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement: erstes Ausbildungsjahr: Montag, 19. August; zweites Ausbildungsjahr: Dienstag, 20. August; drittes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 22. August.• Industriekauffrau/-kaufmann: erstes Ausbildungsjahr: Dienstag, 20. August; zweites Ausbildungsjahr: Donnerstag, 22. August; drittes Ausbildungsjahr: Montag, 19. August; Zusatzqualifikation: Mittwoch, 28. August.

• Metallbauer: erstes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 15. August; zweites Ausbildungsjahr: Mittwoch, 21. August; drittes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 22. August; 4. Ausbildungsjahr: Freitag, 16. August. • Kfz-Mechatroniker: erstes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 15. August; zweites Ausbildungsjahr: Mittwoch, 21. August; drittes Ausbildungsjahr, Donnerstag, 22. August; viertes Ausbildungsjahr: Freitag, 16. August.• Feinwerkmechaniker, Zerspanungsmechaniker: erstes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 15. August.• Maschinen- und Anlagenführer: erstes Ausbildungsjahr: Donnerstag, 15. August; zweites Ausbildungsjahr: Mittwoch, 21. August.• Landwirte: erstes Ausbildungsjahr: Montag, 19. August; zweites Ausbildungsjahr: Dienstag, 20. August; drittes Ausbildungsjahr: Freitag, 16. August.

Weitere Informationen unter Telefon 04491/92490.