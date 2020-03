Corona-Virus Im Nordkreis: Diese Veranstaltungen finden sicher nicht statt

Friesoythe /Bösel /Barßel /Saterland Hier eine Übersicht über alle Absagen, die am Freitag in der NWZ-Redaktion eingegangen sind.

Friesoythe

Der Umwelttag in der Stadt Friesoythe, der für diesen Samstag, 14. März, geplant war, fällt aus, ebenso wie alle damit verbundenen Veranstaltungen.

Die „Live Hacking“-Shows im Forum am Hansaplatz in Friesoythe am 25. März mit dem Experten Ralf Wildvang finden nicht statt. „Die Karten werden selbstverständlich erstattet“, teilt der Präventionsrat Friesoythe als Organisator der Veranstaltung mit.

Nach den Spielabsagen stellt der SV Altenoythe bis auf Weiteres auch sein Jugendtraining ein. „Das gilt für alle Gruppen im Verein ohne Ausnahme, in denen Kinder und Jugendliche mitwirken ab sofort“, teilt SVA-Vorsitzender Johannes Hardenberg mit. Auch beim SV Mehrenkamp sind die Jugendtrainings abgesagt worden. Auch die DLRG Friesoythe stellt den Trainings- und Kursbetrieb ein.

Gestrichen wurde ebenfalls die Fastenfahrt der Senioren der Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe nach Dinklage am 18. März. Zudem fällt das Mittwochsfrühstück der Senioren bis auf Weiteres aus.

Bösel

Der Frühjahrs-Basar der Senioren-Handarbeitsgruppe Bösel am Sonntag, 15. März, ist abgesagt. Das teilte die Leiterin der Gruppe, Elisabeth Lübbe, mit. Ab 14 Uhr werden im DRK-Bereitschaftshaus jedoch Bestellungen für Palmstöcke entgegengenommen, Muster können dort eingesehen werden. Bestellungen für Palmstöcke sind auch telefonisch bei Elisabeth Lübbe Telefon 04494/8553 möglich.

Ebenfalls findet die Generalversammlung der Borsla-Vereinigung für niederdeutsche Sprache und Literatur am Mittwoch, 18. März, im Gasthof Sommer in Bösel nicht statt. Ein neuer Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Die Probenabende des Gemischten Chores Bösel fallen bis auf Weiteres aus.

Barßel

Die große Kleiderbörse in der Marienschule, die eigentlich am Samstag, 28. März, stattfinden sollte, ist abgesagt. Neuer Termin ist der 7. November.

Der Barßeler Ruderverein sagt alle Sportgruppen und Kurse ab. Dies gilt ab sofort für zwei Wochen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Vereins.

Auch die für kommenden Mittwoch geplante Jahreshauptversammlung des Rudervereins wird verschoben. „Es erfolgt eine erneute Einladung“, sagt Vorsitzender Bernd Preut.

Saterland

Die für Sonntag, 22. März, geplante Kleider- und Spielzeugbörse in Strücklingen entfällt. Die nächste Börse soll im Herbst stattfinden. Ein genauer Termin werde noch bekanntgegeben.

Der Vortrag mit dem Biologen und Buchautor Rolf Witt zum Thema Insektensterben in Strücklingen am Montag, 23. März, fällt aus. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Versammlung des Vereins „Moor- und Naturschutz Aktiv“ am Dienstag, 17. März, im Landgasthof Dockemeyer in Ramsloh-Hollen ist abgesagt worden.

Die DLRG-Ortsgruppe Saterland hat sich ebenfalls dazu entschlossen, sämtliche Trainingszeiten mittwochs und samstags im Freizeitbad Saterland ausfallen zu lassen, Das teilt die Vorsitzende Sabrina Rumkamp mit.

Auch das Grünkohlessen für alle ab 60 Jahren am Mittwoch, 18. März, im Canisiushaus in Sedelsberg fällt aus.