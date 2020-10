Dorfentwicklung: Startschuss in den Kanaldörfern

Friesoythe Die Kanaldörfer Ahrensdorf, Edewechterdamm, Heinfelde, Ikenbrügge, Kampe und Kamperfehn starten in die nächste Runde der Dorfentwicklung. Bis zum 4. Oktober besteht noch die Möglichkeit zur Teilnahme an der Befragungsaktion, an der bislang online über 100 Menschen teilgenommen haben. Dies teilte die Friesoyther Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Erste Ergebnisse werden bereits am Mittwoch, 7. Oktober, ab 19 Uhr in der Sporthalle Edewechterdamm auf der ersten Bürgerversammlung dargestellt. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung bis zum 6. Oktober bei der Stadtverwaltung Friesoythe unter Telefon 04491/92930 wird der Einlass unter Einhaltung der aktuellen Schutzvorkehrungen gewährt. Sollte sich die Lage aufgrund der Corona-Situation kurzfristig ändern, wird dieses über unsere Zeitung, die Homepage der Stadt und gegebenenfalls auch persönliche Rückrufe bekannt gegeben. Die Teilnehmenden erwartet neben ersten Ergebnissen auch die weitere Vorstellung der Zusammenarbeit und ein Ausblick auf verschiedene Fördermöglichkeiten.

Die gemeinsame Entwicklung einer Zukunftsstrategie für die Kanaldörfer steht dabei im Vordergrund, wie Bürgermeister Sven Stratmann betont. Derzeit wird auch eine Live- oder Video-Übertragung der verschiedenen Beiträge vorbereitet, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden können. Näheres dazu wird in den nächsten Tagen über unsere Zeitung und die Homepage der Stadt bekanntgegeben.