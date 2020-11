Engagement: SVH-Fußballer bringen „Kleinen Stern“ zum Leuchten

Friesoythe Die Fußballer des Landesligisten Hansa Friesoythe haben die Initiative „Kleiner Stern“ quasi zum Leuchten gebracht. Der Erlös der Initiative „Kleiner Stern“ geht an die „Kinderkrebshilfe Münster“ und an „Herzkranke Kinder“. Auch diese beiden Vereine haben wegen der Corona-Pandemie zu kämpfen und sind auf Spenden angewiesen.

• Hansa teilt mit

Die Akteure von Friesoythe liefen für den guten Zweck. Die Initiative um Mitbegründerin Maria Thien (Cloppenburg) darf sich auf eine Spende von insgesamt 1000 Euro freuen. Dies gab der SV Hansa Friesoythe Anfang dieser Woche in einer Pressemitteilung bekannt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Friesoyther Spieler und die Trainer liefen in der vergangenen Woche insgesamt 391 Kilometer. Als lauffreudigster Akteur entpuppte sich dabei Julian Sebastiany. Der Schlussmann legte bei seinen Laufeinheiten insgesamt 53 Kilometer zurück.

Für jeden absolvierten Kilometer wurde ein Euro gespendet. Dies machte dann in der Gesamtrechnung 391 Euro. „Hinzu kommen weitere Spenden in Höhe von 609 Euro, so dass durch diese Aktion die sagenhafte Summe von 1000 Euro zusammengekommen ist. Vielen Dank an die erste Mannschaft!“, schreibt Hansas Fußballobmann Tobias Millhahn in der Mitteilung. „Gleichzeitig möchte das Team auch andere Vereine und Sportmannschaften dazu ermutigen, sich für den kleinen Stern zu engagieren“, heißt es weiter in der Mitteilung des SV Hansa.

• neues konzept

Die Initiative „Kleiner Stern“ reagierte unlängst mit einem veränderten Konzept auf die Corona-Pandemie. Wie die Organisatoren bereits Anfang November dieses Jahres mitteilten (unsere Redaktion berichtete), kann das traditionelle Benefiz-Fußballturnier im Dezember in dieser Form nicht stattfinden.

So soll es am Sonntag, 13. Dezember, in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr auf dem Gelände am Vereinsheim des TuS Emstekerfeld einen Waffelstand mit Kinderpunsch zum Abholen gegen eine Spende geben. Persönliche Spendenläufe können vom 6. bis zum 13. Dezember ebenfalls gemacht werden.