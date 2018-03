Friesoythe /Essen Auch das zweite Derby in der Fußball-Landesliga zwischen Hansa Friesoythe und dem BV Essen blieb ohne Sieger. Bot das erste Duell in Essen beim 2:2 viele rassige Szenen bei damals besten Bodenverhältnissen, so war das 1:1 am vergangenen Sonntag bei schweren äußeren Bedingungen hart erarbeitet, womit beide Seiten zufrieden waren.

„Wir haben uns im ersten Abschnitt sehr schwer getan, zu wenig Ideen entwickelt und vor allem aus den Eckbällen viel zu wenig gemacht. Im zweiten Abschnitt wurden wir immer stärker und haben uns das Remis auf jeden Fall verdient“, sagte Essens Trainer Wolfgang Steinbach.

Für Hansa-Trainer Hammad El-Arab war das Ergebnis ebenfalls gerecht. „Wir haben es gut verstanden, Essen keine echte Torchance aus dem Spiel heraus zugelassen zu haben“, lobte er sein Team. Dem war im ersten Abschnitt anzumerken, dass Hansa eine Woche zuvor in Nordhorn schon Spielpraxis gesammelt hatte. So waren gute Angriffsansätze bei Hansa deutlicher zu erkennen, wurde Essen früh gestört, zumal Friesoythe viele zweite Bälle eroberte und über beide Außenbahnen (Miguel Garcia rechts, Magnus Schlangen links) für Druck sorgte. Was fehlte, war der entscheidende letzte Pass oder ein vernünftiger Abschluss, nimmt man die knappen Fehlversuche von David Jahdadic (10., 14.) einmal aus.

So musste ein Standard für die verdiente Pausenführung der Gastgeber herhalten. Garcia schlug einen Freistoß aus gut 26 Metern von der halblinken Position auf den kurzen Pfosten, der Ball tickte zwar tückisch auf, was bei den momentanen Bodenverhältnissen nicht überrascht, allerdings sah Torwart Bernd Düker nicht souverän aus (17.). Gerade noch als Held gefeiert, erwischte es wenige Minuten später Garcia, der ohne gegnerische Einwirkung umknickte und mit Fußgelenksverletzung ausschied.

Essen reagierte, ließ Bentka auf der linken Seite offensiver werden und übernahm nach der Pause die Initiative. „Wir haben es nicht mehr verstanden, Konter zu setzen, die Pässe kamen nicht an“, kritisierte El-Arab, der nun einen immer offensiver agierenden Gast erlebte. Was dem Essener Spiel weiter fehlte, war die Präzision. Die fehlte bei einem Eckballverhältnis von am Ende 13:4 für Essen dem Gast auch in dieser Kategorie – mit einer Ausnahme: Ecke Nummer neun brachte Bentka herein, und Abwehrrecke Leon Lekaj startete in den Strafraum und war nicht mehr zu stoppen. Sein Kopfball aus sechs Metern zum 1:1-Endstand war unhaltbar (65.). Beflügelt vom Ausgleich, wollte Essen nachsetzen. Allerdings hielt die stabile Abwehr der Friesoyther, ließ keine echte Chance mehr zu . . .

Tore: 1:0 Garcia (17.), 1:1 Lekaj (66.).

Hansa Friesoythe: Panzlaff - Garcia (34. Meyer), Hofmann, Thoben, Schlangen, Thomes, Werner, Becovic, Siderkiewicz, Schiller (77. Gill), Jahdadic.

BV Essen: Düker - Akbulut, Lekaj, Biermann, Bentka, Olbrys, Rogaqi (58. Brkovic), Rohe, Rendic, Schaubert (76. Baran), Ypsilos (87. Schrandt).

Schiedsrichter: Andre Eikens (Meppen).