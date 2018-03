Friesoythe /Essen Die einen haben schon und das mit einem achtbaren 3:3 bei Vorwärts Nordhorn, die anderen warten noch auf ihren ersten Einsatz im Jahr 2018 in der Fußball-Landesliga. Da passt es bestens, wenn an diesem Sonntag (15 Uhr) mit einem Derby bei Hansa Friesoythe auch der Tabellenzweite BV Essen ins Geschehen eingreifen kann.

„Wenn das so weitergeht, spielen wir noch im Oktober“, nimmt Essens Trainer Wolfgang Steinbach die stetigen Spielausfälle mit Galgenhumor. Er war froh, dass zumindest der Test am vergangenen Dienstag beim Oberligisten TuS Bersenbrück zustande kam. Trotz des 1:4, den Ehrentreffer zum 1:2 markierte Stipe Baran, war der Trainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die erst in der Endphase noch zwei Gegentore kassierte. Ohne Markus Rohe, Michael Olbrys und Marc Steinkraus, der allerdings gelbgesperrt in Friesoythe nicht auflaufen darf, zeigte Essen auf Kunstrasen eine gute Form. Allerdings, wie Steinbrach betonte, werde am Sonntag auf sicher schwer bespielbarem Naturrasen mit Kombinationsspiel à la Kunstrasen kein Erfolg möglich sein. „Wir treffen auf eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die schwer zu bespielen ist“, sagt Steinbach, der volle Konzentration verlange. Nur wenn der Gast wenig Fehler produziere und die wenigen Möglichkeiten, die Hansa überhaupt zulässt, auch nutzt, wäre ein Erfolg möglich. Im Hinspiel, dass Steinkraus mit dem 1:0 eröffnete, gab es ein unterm Strich gerechtes 2:2, das quasi mit dem letzten Angriff Nachwuchsspieler Fabian Höhne für Friesoythe klar machte.

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Essen hat enorm viel Qualität, die über die Winterpause sich durch personelle Veränderungen nicht verschlechtert hat“, zollt Hansa-Trainer Hammad El-Arab den Gästen viel Respekt und Anerkennung. „Essen ist zwar Neuling, hat aber stets bewiesen, dass diese Mannschaft Meister werden kann, während wir gegen den Abstieg kämpfen“, gibt er die Rolle des Favoriten an den Gast weiter, auch wenn Essen seit Wochen ohne Punktspielpraxis sei.

Für Friesoythe wird viel davon abhängen, ob die Mannschaft die starke Leistung zuletzt beim 3:3 in Nordhorn wiederholen kann. Selbstvertrauen habe die Partie sicher gegeben, denn es wäre sogar ein Auswärtssieg verdient gewesen. Allerdings hat der erste Auftritt im Jahr 2018 Spuren hinterlassen. Magnus Schlangen, eine ganz wichtige Figur in der Viererkette, plagen Leistenprobleme. Andre Thoben und Janek Siderkiewicz mussten zuletzt das Training abbrechen. Ob sie am Sonntag dennoch bereit sind, ist noch fraglich. Ausfallen wird auf jeden Fall Dennis Matthiesen, der erkrankt ist. Bei Robert Plichta und Murat Moussa ist noch Geduld angesagt, die langzeitverletzten Spieler befinden sich im Aufbautraining, wobei Moussa schon eher ein Kandidat zumindest für die Auswechselbank darstellt. Abzuwarten heißt es auch bei Trung Pham, der wie viele Spieler um diese Jahreszeit ebenfalls krank ist.