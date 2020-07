Fit halten mit Sport im Park

Friesoythe Die Sportvereine Altenoythe, Mehrenkamp und Friesoythe starten wieder ihre gemeinsame Aktion „Sport im Park“. Treffpunkt ist immer auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus am Stadtpark. Das kostenlose Ferienangebot richtet sich an Menschen zwischen 17 und 97 Jahren. Die Angebote sind offen für alle, es wird eine Teilnehmerliste geführt und Matten sind selber mitzubringen.

Am Montag, 20. Juli, 19 bis 20 Uhr, geht es mit Aroha & Faszio los. Es folgen Abende am 27. Juli und vom 3. bis 24. August. Am Dienstag, 21. Juli, gibt es von 19 bis 20 Uhr einen „Kettle bell Powerkreis“. Am Mittwoch, 22. Juli, ist von 17 bis 18 Uhr „Fit bis ins hohe Alter“ geplant. Am gleichen Tag finden auch „Rücken aktiv“ (18 bis 18.45 Uhr) und „Tabata“ (19 bis 20 Uhr) statt. Die letzten beiden Kurse finden zur gleichen Zeit auch am Mittwoch, 29. Juli, statt.

„Kettle bell Powerkreis“ heißt es auch wieder am Dienstag, 4. August, von 19 bis 20 Uhr. Am Mittwoch, 5. August, gibt es wieder „Rücken Aktiv“ von 18 bis 18.45 Uhr und „Tabata“ von 19 bis 20 Uhr. Zum Abschluss veranstalten die Vereine am Freitag, 14. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr einen Yoga-Kursus.