Friesoythe Läufer und Walker können sich auf diesen Freitag, 9. August, freuen. Zum zweiten Mal wird dann der St.-Marien-Volkslauf stattfinden. Die erste Auflage war im August 2017 gestartet worden. Damals konnte das St.-Marien-Hospital sein 150-jährigen Bestehen feiern.

Angeboten werden ein Fünf-Kilometer-Lauf ab 14 Jahren (Jugend, Hauptklasse, Senioren), ein Zehn-Kilometer-Lauf ab 16 Jahren (Jugend, Hauptklasse, Senioren) und ein Fünf-Kilometer-Lauf für Walker ab 14 Jahren.

Der Lauf über fünf Kilometer startet um 18 Uhr (Zielschluss 19 Uhr), der über zehn Kilometer um 18.10 Uhr (Zielschluss 19.30 Uhr), und die Walker gehen um 18.05 Uhr (Zielschluss 19 Uhr) an den Start. „Es haben sich bisher 21 Walker, 17 Zehn-Kilometer-Läufer und sechs Fünf-Kilometer-Läufer angemeldet“, freut sich Dirk Zimmermann, der zusammen mit Matthias Züll den St.-Marien-Volkslauf organisiert.

Start und Ziel ist das Gelände des Hospitals an der St.-Marien-Straße. Von dort aus geht es entlang des alten Bahndamms in Richtung Sedelsberg. Die Läufer über fünf Kilometer wenden dann bei der Brücke „Am Friesoyther Kanal“.

Für die Zehn-Kilometer-Läufer gibt es eine Schleife am Flugplatz entlang über Schillburg. Der Abend soll später noch gemütlich ausklingen.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Der Erlös kommt dem „Friedensbett“ zugute. Startunterlagen gibt direkt am Freitag ab 16.30 Uhr vor Ort. Eine Meldung ist bis 15 Minuten vor Start möglich. Dann ist auch die Startgebühr zu bezahlen.

Die Veranstaltung ist vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) genehmigt und wird nach amtlichen Leichtathletikbestimmungen durchgeführt.

Die Organisatoren bitten alle Interessierten darum, sich vorab formlos per E–Mail zu melden an M.Zuell@smhf.de oder an D.Zimmermann@smhf.de.

Mehr Infos unter www.marienstift-friesoythe.de